Amerykańsko-izraelski nalot zniszczył budynek mieszkalny w świętym dla Iranu mieście Kom, zabijając co najmniej 13 osób. W Teheranie rozległy się potężne eksplozje. Prezydent Donald Trump grozi Iranowi totalnym zniszczeniem infrastruktury, z kolei przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf ostrzegł USA przed "niebezpieczną grą". "Lekkomyślne posunięcia" mogą podpalić cały region - napisał Ghalibaf na X.
- Co najmniej 13 osób zginęło w irańskim mieście Kom po amerykańsko-izraelskim ataku na budynek mieszkalny.
- Iran z kolei zaatakował izraelską Hajfę, tam zginęły dwie osoby.
- Donald Trump dał Iranowi czas do wtorku wieczorem (czasu miejscowego) na otwarcie cieśniny Ormuz, inaczej Iran "straci wszystkie elektrownie i mosty".
- Z kolei przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf ostrzegł USA przed "niebezpieczną grą".
Według telewizji Al Hadath, celem ataku miała być "wybitna irańska osobistość". Jednak na ten moment dokładny powód nalotu pozostaje nieznany. Pierwsze doniesienia mówiły o pięciu zabitych cywilach, ale najnowsze dane mówią już o co najmniej 13 ofiarach śmiertelnych. Ratownicy przeszukują gruzowisko, próbując dotrzeć do uwięzionych pod zawalonymi stropami mieszkańców.
Kom to jedno z najważniejszych centrów religijnych Iranu, już wcześniej było celem ataków w trakcie trwającego konfliktu.
Irańska agencja Fars poinformowała także o serii potężnych eksplozji, które wstrząsnęły wschodnimi, zachodnimi i południowo-wschodnimi dzielnicami Teheranu. W wyniku ataku na dzielnicę mieszkaniową w powiecie Baharestan zginęło 13 osób w tym 6 małych dzieci. Według lokalnego urzędnika cytowanego przez agencję, celem nalotu były dwa budynki mieszkalne. Wśród zidentyfikowanych ofiar śmiertelnych znalazły się cztery dziewczynki oraz dwaj chłopcy w wieku poniżej dziesięciu lat.
Państwowa telewizja, cytowana przez AFP, przekazała, że w wyniku ataku na uniwersytet część stolicy została pozbawiona dostaw gazu.