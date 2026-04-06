Amerykańsko-izraelski nalot zniszczył budynek mieszkalny w świętym dla Iranu mieście Kom, zabijając co najmniej 13 osób. W Teheranie rozległy się potężne eksplozje. Prezydent Donald Trump grozi Iranowi totalnym zniszczeniem infrastruktury, z kolei przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf ostrzegł USA przed "niebezpieczną grą". "Lekkomyślne posunięcia" mogą podpalić cały region - napisał Ghalibaf na X.

Wojna na Bliskim Wschodzie / FADEL ITANI/AFP/East News / East News

Iran z kolei zaatakował izraelską Hajfę, tam zginęły dwie osoby.

Donald Trump dał Iranowi czas do wtorku wieczorem (czasu miejscowego) na otwarcie cieśniny Ormuz, inaczej Iran "straci wszystkie elektrownie i mosty".

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.p l. Bądź na bieżąco.

Atak na Kom i ekspolzje w Teheranie

Według telewizji Al Hadath, celem ataku miała być "wybitna irańska osobistość". Jednak na ten moment dokładny powód nalotu pozostaje nieznany. Pierwsze doniesienia mówiły o pięciu zabitych cywilach, ale najnowsze dane mówią już o co najmniej 13 ofiarach śmiertelnych. Ratownicy przeszukują gruzowisko, próbując dotrzeć do uwięzionych pod zawalonymi stropami mieszkańców.

Kom to jedno z najważniejszych centrów religijnych Iranu, już wcześniej było celem ataków w trakcie trwającego konfliktu.

Irańska agencja Fars poinformowała także o serii potężnych eksplozji, które wstrząsnęły wschodnimi, zachodnimi i południowo-wschodnimi dzielnicami Teheranu. W wyniku ataku na dzielnicę mieszkaniową w powiecie Baharestan zginęło 13 osób w tym 6 małych dzieci. Według lokalnego urzędnika cytowanego przez agencję, celem nalotu były dwa budynki mieszkalne. Wśród zidentyfikowanych ofiar śmiertelnych znalazły się cztery dziewczynki oraz dwaj chłopcy w wieku poniżej dziesięciu lat.

Państwowa telewizja, cytowana przez AFP, przekazała, że w wyniku ataku na uniwersytet część stolicy została pozbawiona dostaw gazu.