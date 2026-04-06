Khademi objął tę funkcję w czerwcu 2025 roku kilka dni po tym, jak Mohammad Kazemi - były przywódca organizacji - wraz z jego zastępcą Hassanem Mohagheghim zginęli w izraelskich nalotach na Teheran. Wcześniej był m.in. generałem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Reuters podkreśla, że Khademi spędził dekady na stanowiskach wywiadowczych i kontrwywiadowczych, pnąc się jednocześnie w górę w strukturach irańskiego aparatu bezpieczeństwa. Kierował Organizacją Ochrony Wywiadu Gwardii Narodowej, odpowiedzialną za wewnętrzny nadzór i kontrwywiad, a także piastował wysokie stanowiska w irańskim ministerstwie obrony.

Wywiad IRGC jest jednym z najpotężniejszych irańskich organów bezpieczeństwa, odgrywającym kluczową rolę w nadzorze krajowym w celu przeciwdziałania wpływom zagranicznym i często działającym równolegle z cywilnym ministerstwem wywiadu.