Szef wywiadu irańskiej Straży Rewolucyjnej Majid Khademi został zamordowany - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na irańskie media państwowe. Został zabity we wspólnym ataku USA i Izraela.

Informację o śmierci jednej z najważniejszych osób w irańskim reżimie, czyli szefa wywiadu Gwardii Rewolucyjnej Iranu - Majida Khademiego potwierdziły państwowe media. 

Irańskie media, powołując się na oświadczenie Korpusu Strażników, poinformowały także, że Khademi został zabity w ataku USA i Izraela. 

Khademi objął tę funkcję w czerwcu 2025 roku kilka dni po tym, jak Mohammad Kazemi - były przywódca organizacji - wraz z jego zastępcą Hassanem Mohagheghim zginęli w izraelskich nalotach na Teheran. Wcześniej był m.in. generałem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. 

Reuters podkreśla, że Khademi spędził dekady na stanowiskach wywiadowczych i kontrwywiadowczych, pnąc się jednocześnie w górę w strukturach irańskiego aparatu bezpieczeństwa. Kierował Organizacją Ochrony Wywiadu Gwardii Narodowej, odpowiedzialną za wewnętrzny nadzór i kontrwywiad, a także piastował wysokie stanowiska w irańskim ministerstwie obrony.

Wywiad IRGC jest jednym z najpotężniejszych irańskich organów bezpieczeństwa, odgrywającym kluczową rolę w nadzorze krajowym w celu przeciwdziałania wpływom zagranicznym i często działającym równolegle z cywilnym ministerstwem wywiadu.

