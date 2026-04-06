Szef wywiadu irańskiej Straży Rewolucyjnej Majid Khademi został zamordowany - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na irańskie media państwowe. Został zabity we wspólnym ataku USA i Izraela.
Informację o śmierci jednej z najważniejszych osób w irańskim reżimie, czyli szefa wywiadu Gwardii Rewolucyjnej Iranu - Majida Khademiego potwierdziły państwowe media.
Irańskie media, powołując się na oświadczenie Korpusu Strażników, poinformowały także, że Khademi został zabity w ataku USA i Izraela.