Wojna USA i Izraela z Iranem mogła odbić się na amerykańskich kontraktach zbrojeniowych. Jak powiedział rzecznik estońskiego resortu obrony w rozmowie z agencją AFP, konflikt spowodował opóźnienia w dostawach broni z USA do Estonii, co może pociągnąć za sobą problemy z przekazaniem temu krajowi amunicji do systemów artylerii rakietowej HIMARS. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur powiedział w poniedziałek po rozmowie telefonicznej z szefem Pentagonu Pete’em Hegsethem, że opóźnienia „potrwają z pewnością dłużej niż kilka tygodni, a bardziej prawdopodobnie miesiące”.

Wyrzutnia HIMARS podczas operacji "Epicka Furia" (zdjęcie poglądowe) / US ARMY / AFP / East News

Estońskie Ministerstwo Obrony zostało wstępnie poinformowane przez Pentagon o możliwych opóźnieniach w dostawie amunicji do HIMARS-ów - powiedział rzecznik estońskiego MON.

Jak jednak stwierdził w poniedziałek szef tego resortu Hanno Pevkur po rozmowie z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem, opóźnienia "potrwają z pewnością dłużej niż kilka tygodni, a bardziej prawdopodobnie miesiące".

Wstępne wrażenie jest takie, że wszystko jest w zawieszeniu, dopóki toczy się wojna w Iranie - oznajmił minister.

Podkreślił, że jeśli konflikt będzie się przeciągał, Estonia "będzie z pewnością musiała zrewidować (swoje) decyzje" i już "pracuje nad możliwymi alternatywami".

Minister zastrzegł jednak, że "Stany Zjednoczone potwierdziły honorowanie zamówień po rozwiązaniu sytuacji na Bliskim Wschodzie". Dodał, że obecne opóźnienia "nie wpłyną na estońską pomoc militarną dla Ukrainy".

Resort obrony Estonii podał w pierwszej połowie miesiąca, że Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych podpisało z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin umowę na dostawę kolejnych trzech wyrzutni rakietowych HIMARS wraz z amunicją i wyposażeniem.

Pierwsze sześć wyrzutni rakiet HIMARS dotarło do Estonii w ubiegłym roku. Zainstalowane na platformach mobilnych, np. na wielokołowych wojskowych ciężarówkach, umożliwiają ostrzał celów znajdujących się w odległości do 300 km.