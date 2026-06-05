Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz intensywnymi opadami deszczu. Alerty obejmują przede wszystkim wschodnią i południową Polskę. Alert w związku z burzami na północnym wschodzie wydało również RCB.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

Ostrzeżenia II stopnia dla Podlasia oraz Warmii i Mazur

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla województwa podlaskiego oraz sześciu powiatów na terenie woj. warmińsko-mazurskiego: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego. Alerty zaczną obowiązywać w piątek od godziny 13 i potrwają do 23.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu - od 30 do 40 mm, porywy wiatru osiągające nawet 80 km/h oraz lokalnie grad. Synoptycy ostrzegają, że warunki pogodowe mogą być niebezpieczne i powodować znaczne szkody.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób, które przebywają na tym terenie. RCB zaleca, aby w trakcie burzy znaleźć schronienie i unikać otwartych przestrzeni.