Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się głównym celem ataków w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie. Według agencji AFP, od wybuchu wojny 28 lutego kraj ten został zaatakowany 260 pociskami balistycznymi i ponad 1500 dronami.

Arabia Saudyjska. Cztery drony nad wschodnią i centralną częścią królestwa

Równolegle o incydentach informuje sąsiednia Arabia Saudyjska. Rzecznik tamtejszego resortu obrony oświadczył, że wojsko zneutralizowało cztery drony nad wschodnią i centralną częścią królestwa.

Wydarzenia te wpisują się w gwałtowną eskalację napięcia w regionie Zatoki Perskiej. Od 28 lutego siły USA i Izraela dokonują ataków na Iran, który w odwecie uderza w Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu.