Seria potężnych wybuchów wstrząsnęła centrum Dubaju, a nad miastem unosi się gęsty dym - podała w piątek rano agencja AFP. Władze emiratu potwierdziły, że obrona przeciwlotnicza przechwyciła nad metropolią wrogiego drona. Arabia Saudyjska zestrzeliła cztery bezzałogowce.
Administracja Dubaju uściśliła w komunikacie w mediach społecznościowych, że spadające odłamki zestrzelonego bezzałogowca spowodowały niewielkie uszkodzenia fasady jednego z wieżowców. Nie odnotowano ofiar w ludziach ani rannych.