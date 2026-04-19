Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że amerykański niszczyciel rakietowy USS Spruance zatrzymał irański kontenerowiec TOUSKA, który próbował przełamać amerykańską blokadę cieśniny Ormuz. Amerykański okręt miał uszkodzić statek.

Amerykańska marynarka przejęła irański towarowiec

"Dzisiaj irański statek towarowy o nazwie TOUSKA, o długości prawie 900 stóp (274 m - przyp. red.) i wadze zbliżonej do wagi lotniskowca, próbował ominąć naszą blokadę morską, ale nie udało mu się to" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Jak poinformował prezydent, załoga irańskiego statku zignorowała ostrzeżenia amerykańskiej marynarki. W odpowiedzi USS Spruance miał "wybić dziurę w maszynowni" TOUSKI, skutecznie unieruchamiając jednostkę.

Obecnie statek znajduje się pod kontrolą amerykańskiej piechoty morskiej, która prowadzi szczegółową inspekcję ładunku.

TOUSKA to potężny kontenerowiec należący do państwowego armatora IRISL Group, objętego amerykańskimi sankcjami już w 2020 roku. To pierwszy przypadek zatrzymania irańskiej jednostki w ramach trwającej blokady morskiej, mającej na celu uniemożliwienie transportu towarów do i z irańskich portów.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że do tej pory 23 statki zawróciły po otrzymaniu ostrzeżeń od amerykańskiej marynarki.

Jednocześnie Iran utrzymuje własną blokadę cieśniny Ormuz.