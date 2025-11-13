Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek stanowczo odniósł się do sprawy Zbigniewa Ziobry, byłego szefa resortu. "To nie osoba podejrzewana decyduje o tym, gdzie może być przesłuchiwana" – wskazał. Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów dotyczących nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości, przebywa obecnie na Węgrzech.

Żurek o Ziobrze: To nie podejrzany decyduje o miejscu przesłuchania / PAP/Jakub Kaczmarczyk/Leszek Szymański/Shutterstock /

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że to nie podejrzany decyduje o miejscu przesłuchania i zapowiedział możliwość wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, a Sejm uchylił mu immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Ziobro przebywa na Węgrzech, a jego obrońca wnioskuje o przesłuchanie za granicą, czemu sprzeciwia się prokuratura.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Podczas konferencji w Poznaniu Żurek został zapytany o wniosek obrońcy Ziobry, który domaga się, by czynności prokuratorskie wobec jego klienta przeprowadzić poza granicami Polski - w Brukseli lub Budapeszcie, gdzie obecnie przebywa były minister.

Żurek podkreślił, że to nie osoba podejrzewana decyduje o miejscu przesłuchania. Zaznaczył również, że dotychczas nie zdarzyło się, by osoba z poważnymi zarzutami i wnioskiem o tymczasowy areszt była przesłuchiwana za granicą.

Decyzja w rękach prokuratorów

Minister zapowiedział, że decyzję w tej sprawie podejmą wkrótce niezależni prokuratorzy. Przypomniał także o możliwości zastosowania wobec Ziobry europejskiego nakazu aresztowania, jeśli nie stawi się on na wezwanie prokuratury i będzie stawiał warunki.

Wówczas będziemy ministra poszukiwali w Europie - zapowiedział Żurek.

Obawy o ucieczkę poza Europę

Minister sprawiedliwości wyraził również obawy, że w przypadku przedstawienia zarzutów za granicą, Ziobro mógłby opuścić Europę. Proszę sobie wyobrazić, że jakby dostał poważne zarzuty i przedstawiono mu je za granicą, to za chwilę zniknąłby z Europy i byśmy go szukali na plażach Dubaju - stwierdził minister.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze

W piątek Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w związku ze wszystkimi 26 zarzutami, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa. Posłowie wyrazili także zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów i zatrzymaniu przez Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obrońca Ziobry zapewnia, że były minister nie ukrywa się i wnioskuje o działania w trybie pomocy międzynarodowej.