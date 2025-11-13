Narodowy Bank Polski zwykle nie ujawnia szczegółowych danych o wynagrodzeniach poszczególnych członków zarządu. Tym razem bank centralny odpowiedział na wnioski i zaprezentował takie dane. W komunikacie nie uwzględnił jednak wynagrodzeń prezesa Adama Glapińskiego oraz wiceprezesów.

Ile zarabiają członkowie zarządu NBP? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące wynagrodzeń części członków zarządu za rok 2024, pomijając prezesa i wiceprezesów.

Najwyższe wynagrodzenie wśród członków zarządu (bez prezesa i wiceprezesów) uzyskał Paweł Szałamacha - ponad 941,5 tys. zł brutto w 2024 roku.

Bank centralny zwykle nie podaje szczegółowych informacji o wynagrodzeniach, ograniczając się do danych ogólnych dla zarządu.

"W związku z wnioskami kierowanymi do Narodowego Banku Polskiego, mając również na względzie uzasadnione zainteresowanie publiczne, (...) prezentujemy dane dotyczące wynagrodzeń (z uwzględnieniem m.in. nagród i premii) osób wchodzących w skład Zarządu NBP" - czytamy w czwartkowym komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

Z informacji NBP wynika, że w 2024 r. najwięcej zarobił Paweł Szałamacha - jego zarobki przekroczyły 941,5 tys. zł w całym roku. Rafał Sura zarobił przeszło 930,6 tys. zł, a Rafał Pogonowski - przeszło 922,6 tys. zł.

Poniżej granicy 900 tys. rocznego wynagrodzenia brutto znaleźli się Marta Gajęcka (zarobiła w 2024 r. prawie 837,6 tys. zł) oraz Artur Soboń (zarobił ponad 823,9 tys. zł).

Znacznie mniej od pozostałych członków zarządu NBP zarabia Paweł Mucha. Jego roczne wynagrodzenie brutto (wraz z nagrodami i premiami) w 2024 r. wyniosło nieco ponad 372,1 tys. zł.

NBP zwykle nie podaje szczegółowych danych o wynagrodzeniach członków zarządu, ale publikuje dane o wynagrodzeniach członków zarządu ogółem. W 2024 r. - wg danych ze strony NBP - wynagrodzenie brutto ogółem członków zarządu wyniosło ponad 4,828 mln zł.

Z danych publikowanych przez NBP wynika także, że w 2024 r. prezes NBP Adam Glapiński zarobił prawie 1 mln 380 tys. zł, wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa - nieco ponad 1 mln 138,8 tys. zł, a wiceprezes - prawie 1 mln 135,9 tys. zł.