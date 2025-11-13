Grzegorz Braun z decyzją Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się w czwartek za uchyleniem immunitetu europosła. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstw, w tym naruszenia nietykalności cielesnej lekarki w szpitalu w Oleśnicy.
- Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi.
- Sprawa dotyczy m.in. naruszenia nietykalności cielesnej lekarki w oleśnickim szpitalu.
- Wniosek o uchylenie immunitetu został złożony w czerwcu 2025 roku przez ówczesnego prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.
Wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi skierował do izby w czerwcu br. ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
Podstawą tego wniosku były m.in. zarzuty dotyczące pozbawienia wolności, naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia lekarki Gizeli Jagielskiej w kwietniu 2025 r. na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.
