​Prokurator prowadzący sprawę nadużyć w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości w środę otrzymał wniosek pełnomocnika Zbigniewa Ziobry mec. Bartosza Lewandowskiego. Pełnomocnik zaproponował prokuraturze przeprowadzenie przesłuchania i przedstawienie jego klientowi zarzutu za pośrednictwem konsula w Budapeszcie bądź Brukseli, gdzie obecnie mieszka Zbigniew Ziobro.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech (zdjęcie poglądowe) / Marcin Obara / PAP

Ziobro stracił immunitet

W piątek Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa. Ma to związek ze sprawą licznych nieprawidłowości w wydatkowaniu z Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła PiS, który aktualnie przebywa w Budapeszcie. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW.

Media: Prokuratura ma dwa adresy Ziobry

We wtorek dziennik "Rzeczpospolita" podał, że prokuratura dysponuje dwoma zagranicznymi adresami do korespondencji do Zbigniewa Ziobry - w Belgii i na Węgrzech. Pierwszy adres znajduje się w Brukseli, gdzie od ponad roku Ziobro mieszka wraz z rodziną, odkąd jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro rozpoczęła pracę w Parlamencie Europejskim. Mec. Lewandowski nie podał adresu na Węgrzech, ale zapewnił, że prokuratura go zna.

Przyjęcie pierwszej propozycji, czyli przesłuchanie w urzędzie konsularnym, oznaczałoby, że Ziobro miałby stawić się w polskim konsulacie - na Węgrzech lub w Belgii i tam zostać przesłuchany przez konsula lub osobę przez niego upoważnioną, mającą stopień konsularny lub dyplomatyczny. Natomiast przesłuchanie w ramach międzynarodowej pomocy prawnej oznacza przeprowadzenie tej czynności przez sąd lub prokuratura państwa obcego, na podstawie wniosku przesłanego przez polski sąd lub prokuratora.

Według "Rzeczpospolitej" Ziobro złożył taką propozycję prokuraturze, ponieważ pozwoliłoby mu to uniknąć tymczasowego aresztowania, o które może wystąpić do sądu prokuratura, jeśli uzna, że były minister ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.

Pełnomocnik byłego szefa MS złożył wniosek do prokuratora

Prokurator prowadzący sprawę nadużyć w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości w środę otrzymał wniosek pełnomocnika Zbigniewa Ziobry mec. Bartosza Lewandowskiego. Pełnomocnik zaproponował prokuraturze przeprowadzenie przesłuchania i przedstawienie jego klientowi zarzutu za pośrednictwem konsula w Budapeszcie bądź Brukseli, gdzie obecnie mieszka Zbigniew Ziobro.

Pełnomocnik Zbigniewa Ziobro mec. Bartosz Lewandowski / Radosław Pietruszka / PAP

Mój klient podkreśla z całą mocą, że jest w stanie zmierzyć się z tymi politycznymi zarzutami, przy czym w momencie, w którym będą zagwarantowane pewne podstawowe prawa jego jako strony postępowania. Obecnie tych gwarancji nie ma, stąd ten wniosek o przeprowadzenie czynności w drodze pomocy prawnej, co jest dopuszczalne prawem i możliwe - tłumaczył mecenas.

Kolejne kroki procesowe w sprawie Zbigniewa Ziobry śledczy mają podjąć w czwartek.