Już na początku stycznia 2025 roku polscy kibice tenisa będą mogli śledzić zmagania swoich ulubieńców podczas prestiżowego turnieju drużyn mieszanych United Cup. Na czele biało-czerwonej reprezentacji ponownie staną Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Polacy, którzy w poprzednich dwóch edycjach docierali do finału, liczą na kolejny udany występ.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz / Mark Evans / PAP/EPA

United Cup odbędzie się w dniach 2-11 stycznia 2025 roku w Sydney i Perth.

Polskę reprezentować będą: Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Katarzyna Kawa, Daniel Michalski, Katarzyna Piter i Jan Zieliński.

W turnieju wystąpi 18 drużyn, w tym zespoły z gwiazdami światowego tenisa.

Gwiazdy na czele polskiej drużyny

Reprezentacja Polski ponownie wystąpi w silnym składzie. Liderką zespołu będzie Iga Świątek, obecnie druga rakieta świata i najwyżej notowana tenisistka biorąca udział w United Cup. Wśród panów liderem pozostaje Hubert Hurkacz, były szósty zawodnik rankingu ATP, który po problemach zdrowotnych z 2024 roku wraca do pełnej dyspozycji.

Skład uzupełniają: Katarzyna Kawa (WTA 124.), Daniel Michalski (ATP 257.), Katarzyna Piter (WTA 59. w deblu) oraz Jan Zieliński (ATP 34. w deblu).

Silna konkurencja z całego świata

W tegorocznej edycji United Cup udział weźmie aż pięciu tenisistów z pierwszej dziesiątki rankingu ATP oraz cztery zawodniczki z czołowej dziesiątki WTA.

Wśród największych gwiazd znajdą się m.in. trzecia w rankingu Coco Gauff oraz szósty na świecie Taylor Fritz, którzy rok temu poprowadzili Amerykanów do zwycięstwa. W turnieju zagrają także Stanislas Wawrinka i Belinda Bencic, a debiut zaliczy Japonia z Naomi Osaką w składzie.

United Cup

Turniej United Cup zostanie rozegrany w dwóch australijskich miastach - Sydney i Perth. 18 drużyn zostanie podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup oraz po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach. Każdy mecz składa się z trzech spotkań: singla mężczyzn, singla kobiet oraz debla mieszanego.

United Cup to ważny etap przygotowań do Australian Open, pierwszego wielkoszlemowego turnieju w sezonie. Zawody te zastąpiły wcześniej rozgrywany ATP Cup i są kontynuacją tradycji drużynowych zmagań na najwyższym poziomie.