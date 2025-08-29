41,8 proc. badanych - tyle ufa wicepremierowi, szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu, który znalazł się na pierwszym miejscu w sierpniowym sondażu IBRiS dla Onetu. Na drugim miejscu jest prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 41,3 proc., trzecie miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu z kolei ufa 40,5 proc. ankietowanych. Na czwartym miejscu znalazł się premier Donald Tusk. Daleko w tyle, na ostatnim, 15. miejscu, jest natomiast Szymon Hołownia. Najwyższy poziom braku zaufania zanotował w sierpniowym badaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kto zyskał, a kto stracił zaufanie Polaków?

Po dwóch miesiącach przerwy Radosław Sikorski wraca na pozycję lidera, jeśli chodzi o ranking zaufania, który przeprowadził IBRIS dla Onetu. Zaufanie do wicepremiera i ministra spraw zagranicznych deklaruje 41,8 proc. badanych (to mniej o 0,4 pkt proc. w porównaniu z lipcowym pomiarem). Nie ufa mu 45,4 proc. uczestników sondażu, a 11,3 proc. wypowiada się o nim obojętnie.

Karol Nawrocki w lipcu był na szczycie rankingu, ale zanotował spadek poziomu zaufania o 5,5 pkt proc. W sierpniu zaufanie do prezydenta deklaruje 41,3 proc. badanych; 48 proc. ankietowanych nie ufa Nawrockiemu. 10,3 proc. ankietowanych wyraziło obojętność.

Na trzecim miejscu w sondażu zaufania znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 39,9 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.). 51,7 proc. ankietowanych deklaruje wobec niego brak zaufania, a 8,4 proc. wypowiada się o Trzaskowskim z obojętnością. Na czwartym miejscu pod względem poziomu zaufania znalazł się premier Donald Tusk z wynikiem 36,4 proc. Zbliżone wyniki mają: wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (35,8 proc.), były premier Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz były prezydent Andrzej Duda (34,3 proc.). 

Posłowi Konfederacji, liderowi Nowej Nadziei Sławomirowi Mentzenowi ufa 28,9 proc. (spadek o 6,3 pkt proc.), a prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu - 26,7 proc. badanych (spadek o 5 pkt proc.). Na ostatnim miejscu pod względem poziomu zaufania znalazł się marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 20,3 proc. badanych. Obecnie nie ufa mu 48,6 proc., 30,1 proc. badanych uważa, że lider Polski 2050 jest dla nich obojętny. 

Najwyższy poziom braku zaufania zanotował w sierpniowym badaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 58,7 proc. badanych. Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się były premier Mateusz Morawiecki (54,6 proc.) oraz premier Donald Tusk (53 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 20-21 sierpnia 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

Każda rodzina otrzyma paczkę. Szef MON o tym, co będzie w środku
