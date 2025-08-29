41,8 proc. badanych - tyle ufa wicepremierowi, szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu, który znalazł się na pierwszym miejscu w sierpniowym sondażu IBRiS dla Onetu. Na drugim miejscu jest prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 41,3 proc., trzecie miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu z kolei ufa 40,5 proc. ankietowanych. Na czwartym miejscu znalazł się premier Donald Tusk. Daleko w tyle, na ostatnim, 15. miejscu, jest natomiast Szymon Hołownia. Najwyższy poziom braku zaufania zanotował w sierpniowym badaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Po dwóch miesiącach przerwy Radosław Sikorski wraca na pozycję lidera, jeśli chodzi o ranking zaufania, który przeprowadził IBRIS dla Onetu. Zaufanie do wicepremiera i ministra spraw zagranicznych deklaruje 41,8 proc. badanych (to mniej o 0,4 pkt proc. w porównaniu z lipcowym pomiarem). Nie ufa mu 45,4 proc. uczestników sondażu, a 11,3 proc. wypowiada się o nim obojętnie.