"To wielki dzień. Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób reagować na sytuacje kryzysowe. Ten poradnik jest elementem budowania społecznej odporności na niebezpieczeństwo" - powiedział w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, prezentując rządowy "Poradnik bezpieczeństwa", który trafi do każdego domu. Co konkretnie znalazło się w środku?

Warszawa, 28.08.2025. Wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński na konferencji w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej, prezentując "Poradnik bezpieczeństwa" / Radek Pietruszka / PAP

W czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że każda polska rodzina otrzyma od MON nowy "Poradnik bezpieczeństwa" z praktycznymi wskazówkami na czas kryzysów.

Poradnik porusza kwestię postępowania w różnych sytuacjach: nie tylko wybuchu wojny, ale też powodzi, pożaru, huraganu czy zagrożeń terrorystycznych.

Wicepremier podkreślił, że to ważne, by każdy był przygotowany i świadomy, nawiązując do powodzi z września 2024 roku.

W poradniku znajdują się m.in. wskazówki, co można zrobić już teraz. Chodzi na przykład o rozmowę z najmłodszymi na temat ewentualnych zagrożeń, posiadanie najpotrzebniejszych leków, dbanie, aby nasze auto było sprawne technicznie, zatankowane i wyposażone m.in. w apteczkę.

Poradnik można już teraz pobrać w wersji pdf.

Rząd opracował poradnik bezpieczeństwa, który ma trafić do wszystkich Polaków. Są w nim zawarte wskazówki, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie czy ataki terrorystyczne. Obrona ojczyzny to zadanie dla nas wszystkich – powiedział w czwartek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Podczas konferencji, na której zaprezentowano broszurę "Poradnik bezpieczeństwa", Kosiniak-Kamysz podkreślił, że „trafi już niedługo do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych”. Można go pobrać, klikając TUTAJ .

/ Radek Pietruszka / PAP

Poradnik, zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. To nie chodzi tylko i wyłącznie o sytuację najtrudniejszą, o "czas W", o czas wojny, ale chodzi o huragany, klęski żywiołowe powodzie, o pożary, chodzi o momenty zagrożeń terrorystycznych - sprecyzował wicepremier, przypominając powódź z września 2024 roku, gdy wiele osób nie było przygotowanych na tego typu klęskę żywiołową.

Wtedy część osób odmawiała ewakuacji, nawet jak zbliżał się śmigłowiec z ratownikami i mówił, że trzeba się ewakuować. Dzisiaj robimy to po to, żeby każdy był przygotowany, żeby każdy miał wiedzę, świadomość. Podręcznik jest bardzo fajnie napisany. Prostym językiem, przystępnym, z pięknymi grafikami - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przedstawiając grono ekspertów zaangażowanych w powstanie poradnika, wicepremier podkreślił, że „Polska będzie na razie jednym z niewielu państw w Europie, która tak skutecznie przygotowuje się i tak silnie buduje świadomość społeczną”.

