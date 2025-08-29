"Jeśli chodzi o obszar Ministerstwa Aktywów Państwowych, to rozliczenie (rządów PiS) miało charakter merytoryczny i ono w sposób naturalny największy pik miało na samym początku" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, pytany o swoją pracę na stanowisku szefa resortu. Dodał, że jego celem jest "sprawne, merytoryczne zarządzanie zasobami". Szef MAP mówił również o zmianach kadrowych w spółkach Skarbu Państwa.

Wojciech Balczun, który od 24 lipca jest ministrem aktywów państwowych, na początku Porannej rozmowy w RMF FM odpowiadał na pytania słuchaczy RMF FM, które zebrali nasi reporterzy. Szef MAP mówił m.in., że "miks energetyczny powinien zawierać komponent węglowy", zaznaczając jednak, że sektor wydobywczy jest "bardzo nieefektywny". Mamy praktycznie najwyższe koszty wydobycia na świecie - zauważył.

Mówiąc z kolei o Poczcie Polskiej, stwierdził, że spółka przechodzi obecnie gruntowny proces restrukturyzacji. Bardzo uważnie zapoznałem się z tymi planami, które są przygotowywane. Myślę, że są bardzo obiecujące - podkreślił.

Gość Tomasza Terlikowskiego zauważył, że problemem, z jakim przez lata zmagała się Poczta Polska, był wpływ polityki. Dodał, że przedsiębiorstwo będzie chciało "częściowo przejąć usługi, częściowo rozwinąć, przeobrazić się"; zapewnił, że listonosze zostaną.

Jesteśmy w trakcie negocjacji z Ministerstwem Sprawiedliwości, jeśli chodzi o świadczenia usług doręczeniowych dla ministerstwa. Ta nasza dyskusja znacząco rozszerzyła się poza ten podstawowy materiał związany z usługą. Rozmawiamy o bardzo wielu obszarach współpracy na przyszłość tak, żeby Poczta Polska mogła mieć tę dłuższą perspektywę - zaznaczył.

