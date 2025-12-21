Co z odpolitycznieniem spółek Skarbu Państwa? Kiedy - i czy w ogóle - dojdzie do wielkiej fuzji PZU z Bankiem Pekao S. A.? Jak idą prace nad strategią zwiększania udziału polskich firm w kluczowych inwestycjach? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Wojciecha Balczuna, ministra aktywów państwowych. Zapraszamy!

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych / Marcin Suchmiel / RMF24

Odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa to jeden z wciąż niezrealizowanych przez rząd Donalda Tuska 100 konkretów na 100 dni rządów. Kiedy można spodziewać się konkretów w tej sprawie?

Ministra aktywów państwowych zapytamy także, kiedy - i czy w ogóle - dojdzie do wielkiej fuzji PZU z Bankiem Pekao S. A.

Porozmawiamy także o strategii "local contentu", próbie wzmacniania przez rząd udziału polskich firm przy kluczowych inwestycjach, jak Port Polska (dawny CPK), czy elektrowni atomowej.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video