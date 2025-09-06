Minął miesiąc od czasu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jak Polacy oceniają następcę Andrzeja Dudy po pierwszych tygodniach urzędowania? Odpowiedź na to pytanie przynosi sondaż SW Research dla rp.pl.

Prezydent RP Karol Nawrocki / Radek Pietruszka / PAP

Ilu badanych dało prezydentowi piątkę?

Uczestników sondażu dla rp.pl poproszono o wyrażenie oceny prezydenta Karola Nawrockiego przy użyciu skali znanej ze szkół. Mogli więc przyznać mu od jedynki do szóstki.

Najniższą ocenę przyznało prezydentowi Nawrockiemu 21,9 proc. respondentów. 13,3 proc. badanych dało mu dwójkę, a 9,3 proc. - trójkę.

Ocenę dobrą następca Andrzeja Dudy dostał od 16,4 proc. uczestników badania. Piątkę dało mu 15,5 proc. respondentów, a szóstkę - 13,1 proc.

10,5 proc. badanych nie wybrało żadnej oceny.

Karol Nawrocki i Donald Trump w Białym Domu / Radek Pietruszka / PAP

Odsetek badanych, według których Karol Nawrocki na nowym stanowisku sprawuje się niedostatecznie, wzrasta wraz z wiekiem (7 proc. - najmłodsi, 33 proc. - najstarsi). Takie zdanie podziela częściej niż co czwarta osoba z wyższym wykształceniem (26 proc.) i blisko trzech na dziesięciu uczestników badania, których miesięczny dochód nie przekracza 3000 zł netto (29 proc.) - mówi rp.pl Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Badanie dla rp.pl zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-3 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

Szefernaker: To miesiąc dotrzymanego słowa

Temat miesiąca, który upłynął od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, poruszył dziś w wywiadzie dla RMF FM szef jego gabinetu - Paweł Szefernaker. To miesiąc dotrzymanego słowa. To zapowiedź kadencji dotrzymanego słowa - zapewniał.

Ten miesiąc dotrzymanego słowa to praktycznie codziennie kolejne inicjatywy pana prezydenta. 31 ustaw podpisanych, 7 zawetowanych, posiedzenie Rady Gabinetowej, dwie telekonferencje z Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych - wyliczał gość Krzysztofa Ziemca. Ten miesiąc był niezwykle dynamiczny, aktywny - dodał.