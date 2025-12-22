Auto osobowe spadło z wiaduktu na linię kolejową w miejscowości Pięćmorgi w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie). Później uderzył w nie skład Intercity relacji Gdynia-Bydgoszcz. Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, kierowca samochodu został zatrzymany.

Zdj. ilustracyjne / fotoreporter_112 / Shutterstock

Pociągiem podróżowały 72 osoby. Jedna z nich ucierpiała, ale po przebadaniu przez zespół ratownictwa odmówiła transportu do szpitala. W aucie osobowym nie odnaleziono kierowcy. Został on zatrzymany później.



Do wypadku doszło na linii kolejowej Laskowice Pomorskie - Warlubie. Jak podała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, na miejscu działało 5 zastępów straży pożarnej.

Wypadek spowodował zmiany w kursowaniu pociągów. Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, auto uszkodziło trzy słupy sieci trakcyjnej. Nie wiadomo, jak długo potrwają prace naprawcze.