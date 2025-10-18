Ponad połowa Polaków uważa, że prezydent Karol Nawrocki może odegrać kluczową rolę w zbliżeniu Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji - tak wynika z sondażu opublikowanego przez rp.pl. Najnowszy sondaż pokazuje, że społeczne oczekiwania wobec współpracy prawicowych ugrupowań rosną, a rozmowy o wspólnym pakcie senackim nabierają tempa.

Karol Nawrocki, fot. Abdullah Firas/ABACA/Abaca/ Sławomir Mentzen, fot. Adam Burakowski / East News

55,1 proc. Polaków wierzy, że prezydent Karol Nawrocki może zbliżyć PiS i Konfederację.

Trwają rozmowy o potencjalnym pakcie senackim prawicy, który miałby zwiększyć szanse tych ugrupowań w wyborach do Senatu.

Bez współpracy z Konfederacją ani PiS, ani Koalicja Obywatelska nie są obecnie w stanie zdobyć większości w Sejmie.

Wyniki sondażu: Polacy wierzą w rolę prezydenta Nawrockiego

Według najnowszego sondażu SW Research, aż 55,1 proc. respondentów uważa, że prezydent Karol Nawrocki może odegrać kluczową rolę w zbliżeniu PiS i Konfederacji. Przeciwnego zdania jest 21,9 proc. badanych, a 23 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat. W możliwość współpracy częściej wierzą mężczyźni (58 proc.) niż kobiety (53 proc.), a największy optymizm wykazują osoby młode oraz respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Rozmowy o pakcie senackim prawicy

Lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, potwierdził, że prowadził rozmowy z prezydentem Nawrockim na temat potencjalnego "paktu senackiego prawicy". Taki sojusz miałby polegać na niewystawianiu kandydatów przeciwko sobie w poszczególnych okręgach wyborczych, co mogłoby zwiększyć szanse prawicy na zdobycie większości w Senacie. Podobny pakt funkcjonuje już w koalicji rządzącej i przyniósł jej sukces w ostatnich wyborach.

Szanse na większość w Senacie i Sejmie

Analizy Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wskazują, że wspólny start PiS i Konfederacji w wyborach do Senatu mógłby przynieść im przewagę 58 do 42. Jednak bez wsparcia Konfederacji ani PiS, ani Koalicja Obywatelska nie są obecnie w stanie zbudować większości w Sejmie. Mimo rozmów, Konfederacja nie zadeklarowała jeszcze, z kim mogłaby wejść w koalicję, a jej liderzy odrzucili propozycję PiS dotyczącą podpisania Deklaracji Polskiej.