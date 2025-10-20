Czy prezydent Karol Nawrocki powinien zostać patronem nowej partii politycznej? „Rzeczpospolita” publikuje wyniki sondażu IBRiS, w którym respondentom zadano to pytanie. Okazuje się, że zwolenników takiego ruchu nie brakuje wśród wyborców partii opozycyjnych.

Prezydent Karol Nawrocki / Marcin Gadomski / PAP

IBRiS przeprowadził sondaż dotyczący poparcia dla powstania partii pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego.33,2 proc. respondentów wyraziło poparcie dla takiej inicjatywy, natomiast 45 proc. było przeciwnego zdania.W elektoracie opozycji 54 proc. badanych jest za jej utworzeniem takiego ugrupowania.Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w kraju i na świecie? Wejdź na rmf24.pl .

"Czy w Polsce powinna powstać partia prezydencka pod patronatem Karola Nawrockiego?" - tak brzmi pytanie, jakie zadał respondentom IBRiS. Pozytywnie odpowiedziało na nie 33,2 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 45 proc.



"Rzeczpospolita" odnotowuje, że wśród sympatyków obozu rządzącego prawie wcale nie ma zwolenników partii prezydenckiej. Inaczej jest w elektoracie obecnej opozycji. "W tej grupie aż 26 proc. odpowiedziało »zdecydowanie tak«, a 28 proc. - »raczej tak«. W sumie to 54 proc." - zwraca uwagę dziennik.

PiS od lat boryka się z problemem zamknięcia się w swoim elektoracie, co daje co prawda wysokie poparcie, ale ogranicza możliwość zwycięstwa w wyborach. Wyborcy PiS, którzy nie wchodzą w skład żelaznego elektoratu, są siłą rzeczy bardziej otwarci na poszukiwania - ocenił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Rafał Chwedoruk.

W elektoracie Konfederacji bezwzględnie lojalnych wyborców jest jeszcze mniej. Są to często ludzie młodzi, otwarci na zmiany, którzy mogą być zainteresowani wywróceniem dotychczasowego układu - dodał ekspert.