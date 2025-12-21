A4 między węzłami Brzesko i Targowisko w kierunku Krakowa była w niedzielę rano zablokowana. Wyznaczono objazd na węźle Brzesko przez DK 94. Aktualnie ruch odbywa się jednym pasem. Na innych odcinkach autostrady mogą występować utrudnienia przez natężony po korkach ruch. W nocy z soboty na niedzielę doszło tam do całej serii dramatycznych wydarzeń. Dwie osoby nie żyją.

Utrudnienia na A4

Kierowcy poruszający się odcinkiem autostrady A4 w województwie Małopolskim powinni zachować ostrożność. Jezdnia między węzłami Brzesko i Targowisko była zablokowana od wczesnych godzin porannych. Służby wyznaczyły objazdy. "Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem" - podała po godz. 8 małopolska policja. 

W nocy z soboty na niedzielę doszło tam najpierw do osobistej tragedii - zginął mężczyzna. Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, potem w pobliżu tego miejsca samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła. Następnie doszło do kolizji czterech samochodów osobowych

Na miejscu pracowała policja i prokuratura.

Uwaga na niekorzystne warunki drogowe

Na terenie całego kraju - z wyjątkiem województwa podlaskiego - występuje gęsta mgła. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność. Widoczność może spaść nawet do 100 metrów.

Deszcz lub mżawka występuje natomiast na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i podkarpackiego.

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym