A4 między węzłami Brzesko i Targowisko w kierunku Krakowa była w niedzielę rano zablokowana. Wyznaczono objazd na węźle Brzesko przez DK 94. Aktualnie ruch odbywa się jednym pasem. Na innych odcinkach autostrady mogą występować utrudnienia przez natężony po korkach ruch. W nocy z soboty na niedzielę doszło tam do całej serii dramatycznych wydarzeń. Dwie osoby nie żyją.

Utrudnienia na A4

Kierowcy poruszający się odcinkiem autostrady A4 w województwie Małopolskim powinni zachować ostrożność. Jezdnia między węzłami Brzesko i Targowisko była zablokowana od wczesnych godzin porannych. Służby wyznaczyły objazdy. "Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem" - podała po godz. 8 małopolska policja.

W nocy z soboty na niedzielę doszło tam najpierw do osobistej tragedii - zginął mężczyzna. Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, potem w pobliżu tego miejsca samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła. Następnie doszło do kolizji czterech samochodów osobowych.

Na miejscu pracowała policja i prokuratura.

Uwaga na niekorzystne warunki drogowe

Na terenie całego kraju - z wyjątkiem województwa podlaskiego - występuje gęsta mgła. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność. Widoczność może spaść nawet do 100 metrów.

Deszcz lub mżawka występuje natomiast na terenie województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i podkarpackiego.