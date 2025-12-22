Dziś Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatrzy wniosek Prokuratury Krajowej ws. aresztowania byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Sprawa ma związek ze śledztwem ws. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce trzymiesięcznego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Uzasadnia to m.in. obawą utrudniania przez niego śledztwa.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkuśnik / East News

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatruje dziś wniosek o areszt dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Prokuratura Krajowa domaga się trzymiesięcznego aresztu, powołując się na ryzyko ucieczki, ukrywania się i matactwa procesowego.

Sprawa dotyczy śledztwa ws. ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Chcesz być na bieżąco? Wejdź na rmf24.pl .

Jak prokuratura uzasadnia wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry?

Prokuratura uzasadniła wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry realnym ryzykiem jego niestawiennictwa, ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego.

Jeśli sąd uwzględni ten wniosek, to jak zapowiedział prowadzący śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak, za Zbigniewem Ziobrą zostanie wydany list gończy. Jeżeli służby ustalą, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Od postanowienia sądu o areszcie Ziobry jego obrona będzie mogła wnieść zażalenie do sądu wyższej instancji. Do czasu jego rozpoznania nie będzie jednak wstrzymana procedura poszukiwawcza. Dodatkowo obrona będzie mogła wnieść o wstrzymanie wykonania decyzji sądu do czasu rozpoznania tego zażalenia.

Ponadto Ziobro może być poszukiwany - na wniosek Komendy Głównej Policji - czerwoną notą Interpolu.

Długa lista prokuratorskich zarzutów dla Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 mln zł z na remont Prokuratury Krajowej, mimo braku podstaw prawnych.

Innym zarzutem wobec Ziobry jest ukrywanie przez niego dokumentów, które mogły mieć znaczenie dla postępowań karnych. Wśród tych dokumentów jest list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wskazujący na podejrzenie wykorzystywania funduszu przez Solidarną Polskę w trakcie kampanii wyborczej.

Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Grozi mu do 25 lat więzienia.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Deklaracja Zbigniewa Ziobry

Ostatnio Zbigniew Ziobro przebywał w Budapeszcie, pojawił się także w Brukseli. Nie zadeklarował jednoznacznie, ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski. Prokuratura wystąpiła o unieważnienie mu paszportu oraz paszportu dyplomatycznego w połowie listopada. Obecnie oba dokumenty są unieważnione.

Na początku grudnia Ziobro zadeklarował, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli "zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom", zostaną przywróceni "nielegalnie odwołani prezesi sądów" oraz "legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy".