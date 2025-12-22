Włoski sąd zgodził się na zmianę płci metrykalnej 13-letniego dziecka, przechodzącego tranzycję. To najmłodsza osoba w kraju, wobec której zapadło postanowienie o takiej korekcie aktu urodzenia. Prawicowe środowiska nazwały to "szaleństwem".

Sąd w La Spezii we Włoszech zgodził się na zmianę płci metrykalnej 13-letniego dziecka przechodzącego tranzycję - to najmłodsza osoba w kraju z taką decyzją.

Wniosek o korektę aktu urodzenia złożyli rodzice dziecka, którzy zaakceptowali jego nową tożsamość i podjęli działania po konsultacjach ze specjalistami.

Rodzina pochodzi z prowincji La Spezia w Ligurii, gdzie urodziły się dwie dziewczynki; jedna z nich obecnie jest uznawana przez państwo za chłopca.

Gazeta dodała, że to siostra pierwsza zauważyła, że u tej drugiej zaczynają się rozwijać cechy coraz bardziej męskie. Rodzice zaakceptowali tę nową tożsamość, podjęli działania w tej sprawie zwracając się do specjalistów, a potem także do sądu.

Rodzice we wniosku argumentowali, że ich dziecko "osiągnęło pełną świadomość niezgodności między swoim ciałem a przeżywaną tożsamością" i jest w stanie "w sposób świadomy zakończyć proces przywracania harmonii między ciałem a psychiką". Ponadto zaznaczyli, że specjalistyczna diagnostyka potwierdziła zaburzenia tożsamości płciowej, a ich dziecko rozpoczęto leczenie farmakologiczne.

Sąd w La Spezii zgodził się na zmianę wpisu w akcie urodzenia. W rezultacie tego orzeczenia w ciągu trzech tygodni nastąpi zmiana płci metrykalnej 13-letniego dziecka.

Sąd podejmując tę decyzję uwzględnił takie czynniki, jak prowadzoną psychoterapię, skuteczne terapie hormonalne, a także - jak zaznaczył włoski dziennik cytując orzeczenie - "dojrzałe radzenie sobie z trudnościami społecznymi związanymi z tranzycją".

Oburzenie decyzją sądu wyraziła włoska organizacja Pro Vita & Famiglia. W wydanym oświadczeniu podkreśliła: "Trzynastolatek nie może według prawa zrobić sobie nawet małego tatuażu, ale może przejść tranzycję z terapią hormonalną i zmianą płci w dokumentach. To szaleństwo". Stowarzyszenie to zapowiedziało, że będzie zabiegać o zmianę prawa, by uniemożliwić udział nieletnich w procesach tranzycji.