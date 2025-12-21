​W ciągu ostatnich trzech dni ukraińska delegacja przeprowadziła na Florydzie serię "produktywnych i konstruktywnych" spotkań z partnerami amerykańskimi i europejskimi - przekazanno we wspólnym oświadczeniu opublikowanym w niedzielę przez specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkoffa i głównego ukraińskiego negocjatora Rustema Umierowa. Z kolei w sobotę na Florydzie rozpoczęły się rozmowy amerykańskiej delegacji ze stroną rosyjską, którą reprezentuje wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew.

Steve Witkoff / MANDEL NGAN/AFP / East News

Steve Witkoff i Rustem Umierow opublikowali wspólne oświadczenie, w którym podsumowano trzy dni spotkań delegacji ukraińskiej z partnerami amerykańskimi i europejskimi na Florydzie.

Rozmowy określono jako "produktywne i konstruktywne". Szczególną uwagę poświęcono ramom czasowym i kolejności następnych kroków.

W sobotę na Florydzie rozpoczęły się rozmowy Amerykanów ze stroną rosyjską, którą reprezentuje Kiriłł Dmitrijew.

Kluczowi doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego z Europy dołączyli do rozmów, by uzgodnić wspólne podejście strategiczne między Ukrainą, USA i Europą - przekazano.

W skład ukraińskiej delegacji - oprócz sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustema Umierowa - wchodził szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych gen. Andrij Hnatow. Stronę amerykańską reprezentowali Witkoff, Jared Kushner i przedstawiciel Białego Domu Josh Gruenbaum.

Oddzielne spotkanie w formacie USA-Ukraina

W komunikacie napisano, że oddzielne "konstruktywne" spotkanie przeprowadzono w formacie USA-Ukraina. Było poświęcone pracy nad czterema dokumentami. Rozmowy dotyczyły dalszego opracowywania 20-punktowego planu pokojowego, uzgodnienia stanowisk w sprawie wielostronnych ram gwarancji bezpieczeństwa i amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz dalszych prac nad planem dotyczącym gospodarki i rozwoju.

Jak dodano, szczególną uwagę poświęcono ramom czasowym i kolejności następnych kroków.

Zaznaczono też, że Ukraina pozostaje w pełni zaangażowana w osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju.

"Naszym wspólnym priorytetem jest zatrzymanie zabijania, zapewnienie zagwarantowanego bezpieczeństwa i stworzenie warunków dla odbudowy, stabilności i długotrwałego rozwoju Ukrainy" - można przeczytać w oświadczeniu.

"Pokój nie może być tylko zatrzymaniem działań zbrojnych, lecz musi być też godną podstawą dla stabilnej przyszłości" - dodano.

W oświadczeniu napisano również, że Ukraina docenia przewodnictwo USA i amerykańskie wsparcie oraz bliską koordynację z partnerami podczas następnych etapów tego procesu.

Rozmowy ze stroną rosyjską

Amerykańska delegacja na Florydzie w sobotę rozpoczęła również rozmowy ze stroną rosyjską, którą reprezentuje wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew.

Doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow poinformował w niedzielę, że Putin w poniedziałek będzie oczekiwać od Dmitrijewa sprawozdania z rozmów na Florydzie.

Keir Starmer rozmawiał z Donaldem Trumpem

Rzecznik Downing Street poinformował w niedzielę, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer rozmawiał przez telefon z prezydentem USA Donaldem Trumpem m.in. o wojnie Rosji z Ukrainą.

"Liderzy zaczęli (rozmowę - przyp. red.) od spostrzeżeń na temat wojny" Rosji z Ukrainą - przekazał zespół Starmera w oświadczeniu. Ponadto Starmer i Trump mieli rozmawiać o koalicji chętnych. Innych szczegółów Downing Street nie podał.