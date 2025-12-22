Prezydent USA Donald Trump powołał specjalnego wysłannika USA do Grenlandii. Wcześniej wielokrotnie sugerował, że powinna ona zostać częścią Stanów Zjednoczonych.
Specjalnym wysłannikiem USA do Grenlandii został gubernator Luizjany Jeff Landry.
"Jeff rozumie, jak ważna jest Grenlandia dla naszego bezpieczeństwa narodowego i będzie zdecydowanie bronił interesów naszego kraju, dbając o bezpieczeństwo, ochronę i przetrwanie naszych sojuszników, a nawet całego świata" - napisał Trump w poście na portalu społecznościowym Truth Social.