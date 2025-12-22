Landry w krótkim wpisie na portalu X podziękował Trumpowi za powierzoną mu rolę. "To dla mnie zaszczyt służyć jako ochotnik, by Grenlandia stała się częścią Stanów Zjednoczonych" - napisał. Jak dodał, mimo nowych obowiązków pozostanie gubernatorem Luizjany.

Trump o użyciu wojska do przejęcia Grenlandii: Nie wykluczam tego

Grenlandia w centrum uwagi USA / Michał Czernek / PAP

Coś może się stać z Grenlandią, będę szczery. Potrzebujemy jej dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - zaznaczył Donald Trump w obszernym wywiadzie dla NBC News, udzielonym w maju 2025 r. Dopytywany o ewentualne użycie wojska do przejęcia Grenlandii, odparł: "nie wykluczam tego".

Nie mówię, że to zrobię, ale niczego nie wykluczam... Bardzo potrzebujemy Grenlandii. To bardzo mała liczba ludzi, którą się zaopiekujemy - stwierdził enigmatycznie.

Grenlandia jest dziś największą wyspą świata nie będąca kontynentem.

Do 1953 roku była duńską kolonią, a od tego czasu zmieniła swój status na duńskie terytorium autonomiczne. Ma 56 tys. mieszkańców skupionych na 20 procentach terytorium nie pokrytego lodem i śniegiem.