Były pracownik Pałacu Elizejskiego Thomas M. ukradł ponad 100 elementów prezydenckiej zastawy stołowej, za którą przez pięć lat sam odpowiadał - poinformowały francuskie media. Zniknęły m.in. talerze i filiżanki z porcelany, jednak większość zastawy udało się odnaleźć. Oskarżone w tej sprawie są trzy osoby - staną przed sądem w lutym.

Pałac Elizejski (zdj. poglądowe) / Shutterstock

Pracownik Pałacu Elizejskiego przyznał się do kradzieży prezydenckiej zastawy, większość z niej została odzyskana.

Złodziej sprzedał skradzioną zastawę kolekcjonerowi z Wersalu. W proceder był również zamieszany antykwariusz.

W całej sprawie jest pewna ironia losu - kolekcjoner z Wersalu był również ochroniarzem w Luwrze, skąd w październiku skradziono klejnoty koronne.

Zastawa pałacowa z manufaktury Sevres jest oznaczona i bardzo trudno ją sprzedać. Wartość pojedynczego talerza szacuje się na kilka tysięcy euro.

"Poniosła go jego pasja"

Jak przekazał francuski nadawca publiczny FranceTV, pracownik Pałacu Elizejskiego Thomas M. przyznał się do winy, a śledczy zdołali odnaleźć większość skradzionej zastawy. Thomas M. odsprzedał ją 30-letniemu kolekcjonerowi z Wersalu. W procederze miał mu pomóc jego partner antykwariusz.

Myślę, że poniosła go jego pasja - powiedział w rozmowie z dziennikarzami prawnik Thomas Malvolti, który jest obrońcą jednego z trzech oskarżonych. Dodał, że jego klient miał w areszcie przyznać, że jest szczęśliwy, iż "to wszystko dobiegło końca, ponieważ zaczynało go to przerastać".

Wszyscy trzej oskarżeni w tej sprawie staną przed sądem 26 lutego.

Kolekcjoner z Wersalu był ochroniarzem w Luwrze

Francuskie media zwróciły uwagę na pewną ironię losu w sprawie skradzionej porcelany - kolekcjoner z Wersalu, który jest zamieszany w to przestępstwo, był także ochroniarzem w paryskim Luwrze, skąd w październiku skradziono klejnoty koronne, do tej pory nieodnalezione.

Specjaliści od porcelany zwracają uwagę, że cała zastawa stołowa ze zbiorów Pałacu Elizejskiego jest oznaczona i praktycznie niemożliwe jest jej sprzedanie.

Porcelanowa zastawa, która gości na stole prezydenta, została wyprodukowana w manufakturze w mieście Sevres. Specjalista od porcelany Cyrille Froissart w rozmowie z francuskim publicznym nadawcą ocenił, że jeden talerz może być wart kilka tysięcy euro.