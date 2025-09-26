Premier Donald Tusk ma poważne powodowy do zmartwień. Wrześniowy sondaż CBOS-u wskazuje na to, że poparcie dla jego rządu po raz pierwszy spadło poniżej 30 procent. Brak poparcia dla obecnych władz zadeklarowało natomiast 46 procent badanych.

Premier Donald Tusk / PAP/Andrzej Jackowski / PAP

Z badania CBOS wynika, że poparcie dla rządu we wrześniu utrzymuje się na "dość stabilnym poziomie".

Rząd popiera 29 procent badanych, co stanowi spadek notowań o 1 pkt procentowy. Zdecydowanie większa jest natomiast grupa przeciwników obecnego rządu. To 46 proc., czyli tyle samo, co w sierpniowym badaniu.

Tusk ma problem. "Historyczny" wynik poparcia

CBOS zauważa, że po raz pierwszy poparcie dla rządu spadło poniżej 30 procent. Obojętny stosunek do rządu wyraziło natomiast 20 proc. badanych - to spadek o 2 pkt procentowe. 4 proc. respondentów odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawi. Tu CBOS odnotowała wzrost o 2 pkt proc.