Premier Donald Tusk ma poważne powodowy do zmartwień. Wrześniowy sondaż CBOS-u wskazuje na to, że poparcie dla jego rządu po raz pierwszy spadło poniżej 30 procent. Brak poparcia dla obecnych władz zadeklarowało natomiast 46 procent badanych.

Z badania CBOS wynika, że poparcie dla rządu we wrześniu utrzymuje się na "dość stabilnym poziomie". 

Rząd popiera 29 procent badanych, co stanowi spadek notowań o 1 pkt procentowy. Zdecydowanie większa jest natomiast grupa przeciwników obecnego rządu. To 46 proc., czyli tyle samo, co w sierpniowym badaniu. 

Tusk ma problem. "Historyczny" wynik poparcia

CBOS zauważa, że po raz pierwszy poparcie dla rządu spadło poniżej 30 procent. Obojętny stosunek do rządu wyraziło natomiast 20 proc. badanych - to spadek o 2 pkt procentowe. 4 proc. respondentów odpowiedziało, że nie ma zdania w tej sprawi. Tu CBOS odnotowała wzrost o 2 pkt proc.

We wrześniu 32 proc. ankietowanych wyraziło zadowolenie z wyników działalności rządu premiera Donalda Tuska (wzrost o 1 pkt proc.), przeciwnego zdania było 55 proc. (spadek o 2 pkt proc.), a 13 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć (wzrost o 1 pkt proc.). "Od lipca odsetek negatywnych ocen pracy rządu premiera stopniowo spada" - zauważył CBOS.

32 proc. badanych jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk (bez zmian), przeciwnego zdania jest 55 procent, co stanowi spadek o 3 pkt. procentowe. 12 proc. badanych nie ma zdania na ten temat - wzrost o 2 pkt procent. 

Kwestia gospodarki

Respondentów pytano też, "czy polityka obecnego rządu stwarza szanse na poprawę sytuacji gospodarczej". Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 36 proc. (bez zmian), odmiennego zdania było 51 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), a 13 proc. nie ma zdania (spadek o 1 pkt proc.). Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 22 września 2025 roku na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 procent - CATI i 12,5 proc. - CAWI).