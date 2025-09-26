Holandia zamierza udostępnić swoje hale produkcyjne ukraińskim firmom zbrojeniowym. Wkrótce na terenie tego kraju mogą ruszyć linie montażowe m.in. dronów bojowych typu Vampire. Rządowe plany przedstawiła Taskforce Oekraïne, specjalna grupa działająca przy holenderskim ministerstwie obrony. Przed nami kolejny etap europejskiej współpracy militarnej z Ukrainą.

Dron Vampire / Shutterstock

Ukraińska broń powstanie w Holandii

Holandia planuje umożliwić ukraińskim producentom uzbrojenia uruchomienie produkcji na swoim terytorium. Ukraińskie firmy będą mogły korzystać z lokalnych hal fabrycznych - poinformowała Taskforce Oekraïne, specjalna grupa działająca przy holenderskim ministerstwie obrony. W planach jest między innymi wytwarzanie nowoczesnych dronów bojowych typu Vampire.

Pierwszy przypadek, gdy ukraiński przemysł zbrojeniowy wyszedł poza granice swojego kraju, miał miejsce w Danii. Tamtejsze władze pozwoliły na uruchomienie produkcji paliwa rakietowego przez ukraińską firmę Fire Point. Holenderska inicjatywa ma pójść jeszcze dalej - ukraińska produkcja uzbrojenia będzie mogła rozwijać się w jeszcze bezpieczniejszych warunkach.

Szybki rozwój ukraińskiego sektora obronnego

Ukraiński sektor zbrojeniowy przeżywa dynamiczny rozwój. Obecnie działa tam już 112 firm, które zatrudniają ponad pół miliona osób i dostarczają około jedną trzecią uzbrojenia używanego przez ukraińską armię. Prezydent Wołodymyr Zełenski już w czerwcu zapowiadał rozmowy z zagranicznymi partnerami na temat wspólnej produkcji uzbrojenia.

Podczas europejskiej konferencji o innowacjach obronnych w Hadze Helena Dushenok z firmy Skyfall zwróciła uwagę, że: ukraińskie przedsiębiorstwa pilnie potrzebują bezpiecznych lokalizacji za granicą. Produkcja dronów Vampire w tym przedsiębiorstwie wynosi obecnie około 5 tys. sztuk miesięcznie.

Z kolei holenderski pułkownik Simon Woud podkreślił, że współpraca przyniesie korzyści obu stronom - ukraińskiej i holenderskiej: To poprawia jakość ich sprzętu, ale też wzmacnia nasze bezpieczeństwo - zaznaczył wojskowy.