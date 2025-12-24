Premier Donald Tusk złożył w środę życzenia z okazji Bożego Narodzenia. "Polacy w milionach serc noszą ogromną siłę. Póki jesteśmy razem, póki w to wierzymy przyzwoitość, prawda, uczciwość, miłosierdzie będą górą" - powiedział.

/ Paweł Wodzyński / East News

Święta Bożego Narodzenia mają wielką moc. Dlatego co roku ich wyczekujemy, dlatego dziś tak bardzo są nam potrzebne - podkreślił premier w swoich życzeniach skierowanych do Polaków i opublikowanych na Facebooku.

Zaznaczył, że codzienność zalewa nas informacjami, które budzą smutek i przerażenie. Świat zwariował. Ileż razy każdy z nas to powtarzał w mijającym roku - powiedział, dodając, że "kłamstwo i nienawiść wydają się wyznaczać nową epokę".

Zbrodniarze wojenni czują się bezkarni, zdrajcy udają patriotów, agresorzy chcą coraz więcej władzy. Ofiary są wyszydzane, to od nich w świetle kamer żąda się pieniędzy i upokarzającego hołdu. Bezczelność, pogarda, przemoc. Jak sobie z tym rosnącym złem poradzić? - spytał premier.

Szef rządu podkreślił, że zło powstrzymuje miłość i dobro, które są potęgą w naszych sercach. Dodał, że właśnie święta nam o tym przypominają - że w święta na własne oczy widzimy, że nie jesteśmy z tym sami.

Jest nas bardzo wielu. Polacy w milionach serc noszą ogromną siłę. Póki jesteśmy razem, póki w to wierzymy przyzwoitość, prawda, uczciwość, miłosierdzie będą górą. To my decydujemy, jaki jest świat - dodał.

Premier życzył Polakom, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły światło, miłość i odwagę. Podzielmy się tym z bliskimi, a żadne zło nie będzie nam straszne. Spokojnych, rodzinnych i bezpiecznych świąt, kochani - powiedział.











