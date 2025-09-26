Coraz cieplejsze zimy sprawiają, że kierowcy zastanawiają się, czy warto inwestować w klasyczne opony zimowe, czy może lepiej postawić na całoroczne. Najnowszy niemiecki test ogumienia przyniósł ciekawe wyniki - na podium znalazła się opona produkowana w Polsce.

Warunki testu: śnieg, mokry i suchy asfalt

Test opon w rozmiarze 215/55 R17 przeprowadzono w dwóch lokalizacjach: na śniegu w fińskim Ivalo oraz na mokrej i suchej nawierzchni w Hiszpanii. Próby obejmowały m.in. hamowanie i trakcję na śniegu, testy aquaplaningu, hamowanie na mokrym i suchym asfalcie, prowadzenie, opory toczenia oraz komfort jazdy.

W teście porównano siedem modeli opon zimowych renomowanych marek, takich jak Continental, Bridgestone, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli i Vredestein, a także referencyjną oponę całoroczną Goodyear Vector 4Seasons Gen3.

Wyniki testów: kto wypadł najlepiej?

Na śniegu bezkonkurencyjny okazał się Goodyear Ultra Grip Performance 3, zdobywając ponad 800 punktów i jako jedyny otrzymując ocenę "bardzo dobrą" w tej kategorii. W próbach hamowania na suchym asfalcie najlepiej wypadł Continental, a na mokrej nawierzchni - Bridgestone. W testach aquaplaningu i prowadzenia na mokrym najlepszy okazał się Nokian.

W ogólnej klasyfikacji zwyciężył Continental TS 870 P, który wyróżnił się doskonałymi wynikami na mokrym i suchym asfalcie. Jednak tytuł "śnieżnego mistrza" przypadł Goodyear Ultra Grip Performance 3 - modelowi produkowanemu m.in. w Polsce. To właśnie ta opona zdeklasowała konkurencję w typowo zimowych próbach.

Opony zimowe czy całoroczne - co wybrać?

Ceny kompletu opon premium w rozmiarze 215/55 R17 wahają się od 2,2 do 2,8 tys. zł za zimowe i od 2 do 2,5 tys. zł za całoroczne. Wybierając opony całoroczne, można zaoszczędzić na sezonowych wymianach, co jest szczególnie atrakcyjne dla kierowców z regionów o łagodnych zimach.

Eksperci podkreślają, że w górach i na drogach, gdzie śnieg długo zalega, zimówki wciąż zapewniają większe bezpieczeństwo. Jednak w centralnej i zachodniej Polsce, gdzie zimy są krótkie i bezśnieżne, nowoczesne opony całoroczne mogą być rozsądną alternatywą.