Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o zapasach ropy i gazu - poinformowała w środę kancelaria prezydenta. Nowelizacja m.in. miała usunąć z polskiego prawa zapis, który został uznany przez Komisję Europejską za niezgodny z europejskimi regulacjami ws. bezpieczeństwa dostaw gazu. Prezydent zawetował również nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Gabinetowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. / Albert Zawada / PAP

Zawetowana ustawa o zapasach ropy i gazu

Zawetowana nowelizacja ustawy o zapasach ropy i gazu wprowadzała konieczność uzyskania zgody właściwego ministra na przechowywanie zapasów obowiązkowych gazu za granicą - w państwach UE, EOG i EFTA. Warunki techniczne magazynowania za granicą musiały być takie, aby pozwalały przesłać całość zapasów do kraju w ciągu 50, a nie 40 dni jak obecnie.

Nowelizacja wykreślała natomiast z ustawy o zapasach konieczność rezerwowania zdolności przesyłowej na interkonektorze w przypadku utrzymywania zapasów gazu za granicą bez możliwości wykorzystania tej zarezerwowanej przepustowości na inne cele.

Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, przepisy o wymogach nakładanych na importerów i handlowców magazynujących gaz ziemny poza terytorium Polski są niezgodne z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/1938 - tzw. Rozporządzeniem SoS o bezpieczeństwie dostaw gazu.

W uzasadnieniu weta napisano, że zarówno wydłużenie terminu przesłania zapasów do 50 dni, jak i wprowadzenie zgody ministra, a zniesienie obowiązku utrzymywania przepustowości na interkonektorze są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo, jak wskazano, zawarte w ustawie przepisy dotyczące możliwości magazynowania gazu za granicą, o ile w krótkim terminie wyglądają "prokonkurencyjnie", to w długim zniechęcają do krajowych inwestycji, takich jak magazyny gazu czy drugi pływający terminal FSRU - stwierdza się w uzasadnieniu.

Weto do ustawy o środkach ochrony roślin

Kancelaria poinformowała w środę, że prezydent zawetował również nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin. Wprowadzała ona obowiązek prowadzenia przez rolników elektronicznej dokumentacji stosowania tych preparatów.

Prezydent w uzasadnieniu do weta wskazał m.in., że wprowadzenie obowiązku prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej narusza zasadę proporcjonalności, równości wobec prawa oraz obowiązek ochrony konsumentów, stanowiąc rozwiązanie nieuzasadnione w świetle konstytucyjnych standardów i prawa unijnego.

Nowelizacja wprowadzała m.in. przepis o Elektronicznej Dokumentacji Stosowanych Środków Ochrony Roślin. Miała ona mieć format elektroniczny nadający się do odczytu maszynowego przez rolników. Musieli w niej zamieszczać: nazwę środka ochrony roślin wraz z numerem zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu; miejsce zastosowania tego środka; rodzaj uprawy, którą poddano opryskom z zastosowaniem kodów EPPO (Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin oraz faz fenologicznych według skali BBCH).