Były minister zdrowia Adam Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (Mazowieckie). Te informacje potwierdził RMF FM dyrektor medyczny tej lecznicy. Sprawą zajmuje się policja.

Adam Niedzielski / Piotr Polak / PAP

Jak ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, byłego ministra zdrowia zaatakowało dwóch mężczyzn przed jedną z restauracji w centrum Siedlec. Policja na miejscu zabezpiecza teraz nagrania z monitoringu i przesłuchuje świadków.

Na razie w tej sprawie nikt nie został zatrzymany. Z informacji naszego dziennikarza wynika, że napastnicy w momencie ataku głośno krytykowali decyzje podejmowane w czasie pandemii.

Dyrektor medyczny szpitala wojewódzkiego w Siedlcach poinformował, że Adam Niedzielski przechodzi teraz badania diagnostyczne. Na razie nie wiadomo, jak długo były minister zdrowia będzie musiał zostać w szpitalu.

Wiadomo natomiast, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Adam Niedzielski był ministrem zdrowia w latach 2020-2023.