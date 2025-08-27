Były minister zdrowia Adam Niedzielski trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (Mazowieckie). Te informacje potwierdził RMF FM dyrektor medyczny tej lecznicy. Sprawą zajmuje się policja.
Jak ustalił nieoficjalnie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, byłego ministra zdrowia zaatakowało dwóch mężczyzn przed jedną z restauracji w centrum Siedlec. Policja na miejscu zabezpiecza teraz nagrania z monitoringu i przesłuchuje świadków.
Na razie w tej sprawie nikt nie został zatrzymany. Z informacji naszego dziennikarza wynika, że napastnicy w momencie ataku głośno krytykowali decyzje podejmowane w czasie pandemii.
Dyrektor medyczny szpitala wojewódzkiego w Siedlcach poinformował, że Adam Niedzielski przechodzi teraz badania diagnostyczne. Na razie nie wiadomo, jak długo były minister zdrowia będzie musiał zostać w szpitalu.
Wiadomo natomiast, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Adam Niedzielski był ministrem zdrowia w latach 2020-2023.