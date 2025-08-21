Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że rozpatrzył 22 ustawy złożone przez parlament. Większość z nich podpisał, zawetował jedną: ustawę wiatrakową. "Ta ustawa nie spotyka się z dobrym odbiorem społecznym" - uzasadnił. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Nawrocki nazwał to szantażem i zapowiedział, że złoży w Sejmie własny projekt ustawy zamrażający ceny energii.

Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową / Paweł Supernak / PAP

Ustawa wiatrakowa zawetowana

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że zdecydował się zawetować nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu. (...) Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej - powiedział prezydent Nawrocki na czwartkowej konferencji prasowej.

Chodzi o nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem ustawy była liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosiła wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzała 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znalazł się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września.

Wprowadzenie tej poprawki podczas prac nad ustawą w Sejmie wzbudziło pytania, czy ustępujący prezydent Andrzej Duda lub nowy Karol Nawrocki ją podpisze, ponieważ obaj nie są entuzjastami przepisów liberalizujących zasady stawiania wiatraków. Pod koniec czerwca minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska pytana, dlaczego zdecydowano się na taki ruch tłumaczyła, że w związku z nadchodzącą przerwą wakacyjną w Sejmie, nie było czasu na procedowanie osobnej ustawy ws. mrożenia cen, dlatego, iż ochrona działa tylko do końca września, a w Sejmie był już projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej, zdecydowano zatem o dołączeniu poprawki do przepisów wiatrakowych.

Mrożenie cen energii - propozycja Nawrockiego

Karol Nawrocki podczas czwartkowej konferencji oświadczył, że złoży w Sejmie własny projekt ustawy zamrażający ceny energii.

W tej ustawie (wiatrakowej - przyp. red.), która została zawetowana, są natomiast rozwiązania, które spotykają się z moim uznaniem i z uznaniem całej kancelarii. To jest w sposób oczywisty kwestia zamrożenia cen energii elektrycznej, o którą wołam od początku roku 2025 jeszcze jako kandydat na urząd prezydenta, więc dzisiaj podpisałem także projekt, propozycję, która jest literalnie wyjęta z ustawy, która została zawetowana - powiedział.

Nie zmieniliśmy w kancelarii ani przecinka w propozycji zamrożenia cen energii elektrycznej. 9 września ma się spotkać polski Sejm, 24 września ma się spotkać polski Senat, a ja od 24 września będę w gotowości, szanowni państwo, żeby podpisać ustawę o zamrożeniu cen energii elektrycznej, a więc przedłużenia tarcz osłonowych - dodał prezydent.

Dlaczego prezydent Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową?

Prezydent Nawrocki tłumaczył, że to, co najbardziej zaniepokoiło go w ustawie wiatrakowej to fakt, że "wielu ludzi w całej Polsce (...) przeciwko tej ustawie protestowało".

To rzecz oczywista i emocja oczywista, że ludzie nie chcą mieć przy swoich gospodarstwach domowych 150-metrowych wiatraków. Zmniejszenie odległości, odejście od zasady 10H, zmniejszenie odległości do 500 metrów nie jest rzeczą akceptowalną społecznie - stwierdził prezydent.

Aby obniżyć cenę energii elektrycznej, musimy zrezygnować z tego, co wpływa najbardziej na cenę energii elektrycznej, a więc na ETS - musimy odchodzić od Zielonego Ładu. Próba konstrukcji medialnej, konstrukcji publicznej, że za sprawą wiatraków i całego komponentu odnawialnych źródeł energii uda się obniżyć cenę energii elektrycznej, jest złym założeniem - podkreślił Nawrocki.

Ustawy podpisane przez prezydenta

Karol Nawrocki podczas konferencji powiedział, że podpisał cały szereg ustaw: m.in. o weteranach działań poza granicami RP ("Jest dobra dla polskiego żołnierza" - uzasadnił), ustawę odnoszącą się do Karty Nauczyciela, ustawę ws. emerytur czerwcowych, a także ustawy deregulacyjne.

Mówiąc o ustawie o Karcie Nauczyciela, powiedział że "zyskała ona rodzaj konsensusu w polskim parlamencie". Podkreślił, że zawiera ona rozwiązania, na które czekało środowisko nauczycielskie oraz że w ich przygotowanie zaangażowane były związki zawodowe.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja o weteranach wprowadza dla tych, którzy ucierpieli podczas służby lub pracy w działaniach poza granicami kraju rekompensatę w wysokości 6 tys. zł za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu.



