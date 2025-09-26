Niemal połowa Polaków ufa prezydentowi Karolowi Nawrockiemu - wynika z badania IBRiS dla Onetu. Na sondażowym podium są jeszcze minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i jeden z liderów Konfederacji - Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak / Tomasz Gzell / PAP

Wzrost zaufania do Nawrockiego i Sikorskiego

W najnowszym badaniu dotyczącym zaufania do polityków prezydent Karol Nawrocki uzyskał wynik na poziomie 48,8 proc. Co więcej, odnotował wzrost o 7,5 pkt procentowych w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Następcy Andrzeja Dudy nie ufa 40,6 procent ankietowanych.

Ministrowi spraw zagranicznych i wicepremierowi Radosławowi Sikorskiemu ufa 47,8 proc. badanych. On również odnotował wzrost zaufania (o 6 pkt proc.) w porównaniu do sierpniowego sondażu. Szefowi polskiej dyplomacji nie ufa 41,4 procent respondentów.

Sondażowe podium zamyka jeden z liderów Konfederacji - Krzysztof Bosak. Jemu ufa 39,1 procent ankietowanych (nie był ujęty w sierpniowym zestawieniu, w lipcowym zajął czwarte miejsce). Brak zaufania wobec Bosaka wykazało 42,6 procent badanych.

Czwarte miejsce w sondażu zajął premier Donald Tusk. Szefowi rządu ufa 39 procent respondentów (wzrost o 2,6 pkt proc.). Nieufność wobec lidera Platformy Obywatelskiej deklaruje 54,7 procent ankietowanych.

Słaby wynik byłego prezydenta

Rafał Trzaskowski / PAP

Na kolejnych miejscach uplasowali się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - 37 proc. zaufania, lider Konfederacji Sławomir Mentzen - 34,5 proc., wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz - 34,4 proc. i były premier Mateusz Morawiecki - 33,9 proc.





Były prezydent Andrzej Duda / Szymon Pulcyn / PAP

Były prezydent Andrzej Duda zajął dziesiąte miejsce. Ufa mu 31 proc. respondentów.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 19-20 września 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób.

Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).