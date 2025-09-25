Czy nadszedł czas na zmiany dotyczące świadczenia 800 plus? Taki pomysł wysunęła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM była wicepremier Jadwiga Emilewicz. "Czy na pewno każdy powinien dostawać świadczenie na pierwsze i jedyne dziecko?" - zastanawiała się była posłanka, a obecnie wiceprezes Instytutu Sobieskiego.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Wodzyński / East News

Czy w związku z tym, że w Polsce wciąż rodzi się za mało dzieci, świadczenie 800 plus powinno być przyznawane dopiero od drugiego dziecka? Ja taką odważną tezę byłabym skłonna dziś postawić, oczywiście z pewnymi widełkami socjalnymi w przypadku pierwszego dziecka - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM była wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jak podkreśliła, warto byłoby rozpocząć debatę w tej sprawie.

Emilewicz stwierdziła, że mamy do czynienia z depopulacją naszego kraju. Zgodziła się ze stwierdzeniem, że nie tylko kwestie finansowe stoją za tym, że w Polsce rodzi się mało dzieci.

Znacznie bogatsze społeczeństwa od nas oferują dzisiaj znacznie wyższe środki na dzieci. Tam dzietność powinna być dużo wyższa, a wcale tak nie jest. Wcale nie jest radykalnie wyższa w Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii - zwróciła uwagę.

Emilewicz przypomniała, że w zeszłym roku współczynnik urodzeń w Polsce wynosił 1,1 dziecka na kobietę. To drugi najniższy wskaźnik w Europie - podkreśliła. Jej zdaniem już wkrótce z takiej sytuacji wynikną poważne problemy.

Kto się będzie nami, starymi ludźmi, zajmował? Kto będzie wykonywał te prace związane z obsługą społeczeństwa starzejącego się w galopującym tempie? - pytała.

Tego typu dyskusję trzeba na poważnie odbyć nie w trybie wiecu wyborczego, tylko poważnej publicznej debaty, wykraczającej poza jedną kadencję Sejmu - oceniła była wicepremier.



