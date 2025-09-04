46 procent Polaków to przeciwnicy obecnego rządu, a 22 proc. podchodzi do niego obojętnie - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Badanie pokazuje też, że ponad połowa respondentów jest niezadowolona z premiera Donalda Tuska.

Jak wygląda poparcie dla rządu?

Poparcie dla rządu utrzymywało się na stabilnym poziomie 32 proc. od maja do lipca. CBOS podaje, że w sierpniu spadło o 2 pkt proc. - do 30 proc.

W poprzednim, przeprowadzonym w lipcu badaniu, odsetek zdeklarowanych przeciwników rządu Donalda Tuska osiągnął najwyższy poziom od czasu jego powstania (48 proc.). Obecnie jest ich o 2 punkty procentowe mniej (46 proc.). 

22 proc. respondentów deklaruje obojętny stosunek do rządu. To o 5 pkt proc. więcej niż w lipcu. 

Ilu Polaków jest zadowolonych z premiera Tuska?

Nieco mniej niż jedna trzecia Polaków wyraża zadowolenie z osoby premiera (32 proc., wzrost o 1 pkt proc. od lipca). Odsetek niezadowolonych z Donalda Tuska jako szefa rządu wynosi 58 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Sierpniowe badanie CBOS pokazuje wzrost pozytywnych ocen działań rządu w sferze gospodarczej (36 proc., wzrost o 3 pkt proc.). Nieco zmniejszyła się grupa tych, których zdaniem polityka rządu nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej (50 proc., spadek o 5 pkt).

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 21 sierpnia do 1 września na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 proc. metodą CAPI, 18,8 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI).

