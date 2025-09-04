46 procent Polaków to przeciwnicy obecnego rządu, a 22 proc. podchodzi do niego obojętnie - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Badanie pokazuje też, że ponad połowa respondentów jest niezadowolona z premiera Donalda Tuska.

Premier Donald Tusk / Adam Kumorowicz / PAP

Jak wygląda poparcie dla rządu?

Poparcie dla rządu utrzymywało się na stabilnym poziomie 32 proc. od maja do lipca. CBOS podaje, że w sierpniu spadło o 2 pkt proc. - do 30 proc.

W poprzednim, przeprowadzonym w lipcu badaniu, odsetek zdeklarowanych przeciwników rządu Donalda Tuska osiągnął najwyższy poziom od czasu jego powstania (48 proc.). Obecnie jest ich o 2 punkty procentowe mniej (46 proc.).

22 proc. respondentów deklaruje obojętny stosunek do rządu. To o 5 pkt proc. więcej niż w lipcu.