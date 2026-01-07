​Spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim odbędzie się w tym tygodniu - potwierdził na antenie TVN24 Marcin Przydacz, Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. "Pan prezydent przyjmie pana premiera. Są już w bezpośrednim kontakcie, najpewniej odbędzie się to w piątek" - stwierdził.

Premier Donald Tusk jeszcze w tym tygodniu spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawieszeniu broni.

Spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w piątek.

Tematem rozmów będą też spory o nominacje ambasadorskie, w tym kandydatury Bogdana Klicha i Ryszarda Schnepfa.

Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że po piątkowym spotkaniu z Tuskiem prezydent Nawrocki spotka się z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb specjalnych.

Premier Donald Tusk po wtorkowym szczycie "koalicji chętnych" w Paryżu zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu porozmawia z prezydentem Karolem Nawrockim "o tym, jaka jest rola dla prezydenta, a jaka dla rządu w procesie mającym zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zawieszeniu broni".

W środę nowe informacje ujawnił w rozmowie z Konradem Piaseckim z TVN24 Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.

W tym tygodniu dojdzie do spotkania, pan prezydent przyjmie pana premiera. Są już w bezpośrednim kontakcie, najpewniej odbędzie się to w piątek. Sytuacja polityczna i międzynarodowa wymaga tu bezpośredniej dyskusji - powiedział Przydacz, zaznaczając, że data może jeszcze ulec zmianie.

Będzie to pierwsze spotkanie Tusk-Nawrocki od połowy września, kiedy to rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Rozmowa ma dotyczyć także nominacji ambasadorskich, w tym sporu między prezydentem a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Pałac Prezydencki planuje również spotkanie z Sikorskim, które według Przydacza ma się odbyć jeszcze w styczniu.

Spotkanie Nawrockiego z Kosiniakiem-Kamyszem i Siemoniakiem

Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powiedział w środę, że w przyszłym tygodniu, po piątkowym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem, odbędzie się spotkanie Karola Nawrockiego z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, a także z szefami służb.

Potwierdzam, że do takiego spotkania w najbliższym czasie dojdzie, ale nie przed piątkiem. Dopiero w przyszłym tygodniu dojdzie do tego spotkania - po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem - poinformował Szefernaker na antenie Telewizji Republika.

Poprzednio planowane rozmowy z szefami służb zostały odwołane po informacji o niepodpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego wniosków o awanse oficerskie. Wiadomość tą przekazał premier Donald Tusk. Zarzucił wtedy prezydentowi, że zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski 136 przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W poniedziałek 29 grudnia wicepremier, szef MON poinformował, że wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Karola Nawrockiego, "żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te, których informacja jest oklauzulowana".



Szefernaker zarzucił w środowej rozmowie, że to szef rządu zabronił szefom służb spotykać się z prezydentem Nawrockim.

Przypomnijmy, że to Donald Tusk, szukając tematów zastępczych, zabronił spotkać się z prezydentem szefom służb. Pod koniec roku ministrowie nadzorujący służby, z jednej strony minister Siemoniak, z drugiej strony minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz, poprosili o to prezydenta, zaproponowali, aby takie spotkanie miało miejsce. Szkoda, że dopiero teraz, od początku powinno dojść do tego spotkania i do takiego spotkania dojdzie, trwa ustalanie w tej chwili terminu - powiedział Szefernaker.



Ustawa o statusie osoby najbliższej "nie do zaakceptowania dla prezydenta"

Na konferencji po spotkaniu "koalicji chętnych" premier Donald Tusk spytany został, czy na zapowiedzianym przez niego spotkaniu z prezydentem ma zamiar poruszyć temat ustawy o statusie osoby najbliższej. Jak powiedział, nie będzie go przekonywał.

Albo ma się taki pogląd, albo ma się taki pogląd. Ja nie sądzę, żeby moje argumenty przeważyły. Zobaczymy. Ja wiem, jak ja mam się zachować w tej sytuacji, a prezydent ma pewnie swoje opinie tutaj - stwierdził szef rządu.



Szefernaker powiedział w Telewizji Republika, że "jeżeli ta ustawa będzie w takim kształcie, w jakim jest, to ona nie jest do zaakceptowania przez prezydenta".

Pan prezydent mówił, że nie będzie zgody na związki partnerskie, a ta ustawa te związki wprowadza. W związku z tym, w tym kształcie nie ma szans na to, żeby taka ustawa weszła w życie - powiedział i dodał, że "nie jest wykluczone", aby prezydent wystąpił ze swoim projektem, ale "wszystko zależy od tego, czy rząd zmieni zapisy w ustawie, którą przygotował".

Karol Nawrocki podpisze nominacje oficerskie?

Szef gabinetu prezydenta został zapytany także o doniesienia, według których Nawrocki po spotkaniu z Tuskiem miałby podpisać nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy kontrwywiadu.



Prezydent nie ma z tym problemu, żeby w dialogu z rządem nominacje podpisywać. Nominacje dla 22 generałów od początku kadencji zostały podpisane. I to nie tylko tych w wojsku, ale i w służbach podległych MSWiA. To pokazuje, że jeżeli jest dialog, jest normalna rozmowa, jest to możliwe, ale jeżeli nie ma dialogu, no to później jest problem z decyzjami. No bo ciężko podejmować decyzje, jeżeli nie ma rozmowy z szefami służb. Jestem przekonany, że po takiej rozmowie także będzie przestrzeń do tego, aby ustalić między rządem a prezydentem, jak dalej w tych sprawach będzie pan prezydent tutaj proponował działania - powiedział.