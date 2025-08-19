W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nominacji nowym doradcom prezydenta Karola Nawrockiego. To wydarzenie oficjalnie otworzyło kolejny etap prezydentury, a wśród powołanych osób znalazła się Magdalena Hajduk – postać, która niemal natychmiast przyciągnęła uwagę opinii publicznej.

Karol Nawrocki i Magdalena Hajduk / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki podkreślił znaczenie zespołu doradców. Dziękuję za to, że jesteście państwo ze mną i że przyjęliście moje zaproszenie do ciężkiej pracy przez najbliższe 5 lat. Choć formuła doradców etatowych i społecznych jest nieco inna niż formuła pracy administracyjnej, ale przy Państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny wiele - mówił Nawrocki.

Wśród nowych doradców szczególne zainteresowanie wzbudziła Magdalena Hajduk, która na oficjalnym zdjęciu stanęła tuż obok prezydenta. Kim jest nowa doradczyni i dlaczego jej obecność w Pałacu Prezydenckim wywołała tak duże poruszenie?

Kim jest Magdalena Hajduk?

Magdalena Hajduk to absolwentka prestiżowych studiów podyplomowych International MBA in Strategy, Program and Project Management na Politechnice Gdańskiej oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Już od początku kariery łączyła zainteresowania nowoczesnymi technologiami z szeroko pojętą komunikacją społeczną.

Jak wynika z oficjalnych informacji, Hajduk może pochwalić się aż 20-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze komunikacji społecznej, marketingu internetowego i IT. Jest uznawana za ekspertkę w zarządzaniu nowatorskimi projektami, które wykorzystują najnowsze technologie. Pracę dyplomową poświęciła cyfrowej transformacji oferty edukacyjnej w Instytucie Pamięci Narodowej, a jej praca magisterska dotyczyła analizy sposobów reklamy w internecie.

Od 2021 roku Magdalena Hajduk kieruje Biurem Nowych Technologii w Instytucie Pamięci Narodowej. Jest również członkinią Komitetu ds. Metawersum w Związku Polska Cyfrowa oraz aktywną uczestniczką licznych debat poświęconych nowym technologiom. Jej doświadczenie obejmuje także współpracę z branżą IT, gdzie brała udział w tworzeniu innowacyjnych systemów i aplikacji mobilnych.

Zanim objęła stanowisko w IPN, Magdalena Hajduk pracowała w Muzeum II Wojny Światowej, gdzie odpowiadała za digital marketing, social media oraz public relations.