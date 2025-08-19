W gmachu parlamentu Finlandii w Helsinkach zmarła we wtorek jedna osoba - poinformowała policja, nie podając szczegółów. Według tamtejszych mediów jeden z deputowanych popełnił samobójstwo. "To szokujące informacje" - powiedział premier Petteri Orpo.

Wnętrze parlamentu w Helsinkach / Shutterstock

W gmachu fińskiego parlamentu jeden z deputowanych miał popełnić samobójstwo - donoszą fińskie media.

Policja przekazała w komunikacie, że bada przyczynę zgonu i śledczy na razie nie zakładają, że doszło przestępstwa. Dalszych informacji w tej sprawie nie będzie.

"Iltalehti": Samobójstwo popełnił deputowany partii SDP

Premier Finlandii Petteri Orpo powiedział jedynie, że są to "szokujące informacje". Z kolei marszałek fińskiego parlamentu Jussi Halla-aho stwierdził, że sprawa jest tak poważna, że przedstawiciele parlamentu nie będą udzielać dalszych komentarzy mediom w tej sprawie, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie przyczyny śmierci.

Służby bezpieczeństwa parlamentu nie zaprzeczyły doniesieniom mediów o samobójstwie. Według gazety "Iltalehti" samobójstwo popełnił deputowany opozycyjnej partii SDP.

Flaga państwowa przed gmachem została opuszczona do połowy masztu. Obecnie w parlamencie trwa przerwa wakacyjna.