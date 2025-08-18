​Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki powołał w poniedziałek grono swych doradców. Podkreślił, że pochodzą oni z różnych środowisk, reprezentują wiele rozmaitych branż oraz kwestii społecznych i są ekspertami w swoich dziedzinach. Wśród nich są osoby, które doradzały poprzedniemu prezydentowi.

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił listę 13 swoich doradców / Albert Zawada / PAP

Prezydent powołał w poniedziałek grupę 13 doradców, wśród których są m.in. Beata Kempa i Błażej Poboży, a więc osoby, które byli m.in. doradcami prezydenta Andrzeja Dudy oraz były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

Karol Nawrocki wybrał swoich doradców

W tym gronie znalazło się także ośmioro doradców społecznych. Są wśród nich były podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk, były europoseł Jacek Saryusz-Wolski, Alvin Gajadhur, który m.in. był doradcą społecznym u prezydenta Dudy oraz historyk prof. Andrzej Nowak.

Prezydent podziękował swym doradcom za przyjęcie zaproszenia do współpracy podkreślając, że pochodzą oni z różnych środowisk i reprezentują wiele rozmaitych branż i kwestii społecznych.

Dodał, że w swoich życiorysach mają oni ciężką pracę dla Polski.

Noszą w sobie głęboką siłę intelektualną, siłę społeczną i umiejętność rozmowy z wieloma środowiskami. Są ekspertami w swoich dziedzinach - podsumował Karol Nawrocki.