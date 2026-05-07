Ścieki z całego Gibraltaru trafiają bezpośrednio do Morza Śródziemnego. Brak oczyszczalni na tym brytyjskim terytorium zamorskim stanowi poważny problem ekologiczny i zagrożenie dla zdrowia publicznego. Dopiero teraz rusza budowa nowoczesnej instalacji, która ma rozwiązać ten wieloletni kryzys.

Gibraltar, zamieszkany przez blisko 40 tysięcy osób, od lat nie posiada oczyszczalni ścieków. Wszystkie nieczystości z gospodarstw domowych i firm odprowadzane są prosto do Morza Śródziemnego, głównie w rejonie południowego krańca półwyspu - podaje "The Guardian". Rząd Gibraltaru przez lata tłumaczył, że specyficzne warunki, takie jak wysokie zasolenie ścieków i naturalne rozproszenie wód, utrudniają budowę odpowiedniej infrastruktury.

Ekologiczne zagrożenia i skutki brexitu

Brak oczyszczania ścieków niesie poważne konsekwencje dla środowiska. Eksperci ostrzegają, że zanieczyszczenia mogą powodować zakwity glonów, prowadzić do niedotlenienia wód i śmierci organizmów morskich. Dodatkowo do morza trafiają plastikowe odpady i chemikalia, które mogą szkodzić rybom, ssakom morskim, a także ludziom korzystającym z plaż.

Organizacje ekologiczne alarmują, że na chronionych terenach regularnie pojawiają się ślady zanieczyszczeń, takie jak wilgotne chusteczki i plastik.

Próby rozwiązania problemu trwały od lat, jednak kolejne projekty kończyły się fiaskiem. W 2017 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że Wielka Brytania narusza unijne prawo, nie oczyszczając ścieków z Gibraltaru. Po brexicie Komisja Europejska straciła jednak możliwość egzekwowania przepisów. Kolejne kontrakty na budowę oczyszczalni upadały, m.in. z powodu bankructwa wykonawców czy problemów z finansowaniem.

Władze Gibraltaru podkreślają, że jakość wody na lokalnych plażach jest regularnie monitorowana i spełnia najwyższe standardy. Jednak opozycja i organizacje ekologiczne wskazują na wieloletnie zaniedbania i skutki niedoinwestowania infrastruktury. Rząd zapewnia, że realizowane inwestycje mają zakończyć problem zrzutu nieoczyszczonych ścieków i poprawić stan środowiska naturalnego.

Inwestycja daje nadzieję

Przełom nastąpił w czerwcu 2025 roku, gdy rząd Gibraltaru podpisał 25-letni kontrakt z firmą Eco Waters na budowę i eksploatację nowoczesnej oczyszczalni ścieków przy południowych krańcach wyspy. Prace przygotowawcze już trwają, a w marcu 2026 roku złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Równolegle prowadzone są inwestycje w modernizację sieci kanalizacyjnej, na które przeznaczono 15 milionów funtów.