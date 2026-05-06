​"Żałuję, że nie powiedziałem ostrzej i że nie powiedziałem wcześniej" - oświadczył lider Konfederacji Sławomir Mentzen, komentując swoją wtorkową wypowiedź na temat gen. Wiesława Kukuły. Polityk stwierdził m.in., że szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest "nienormalny".

Polityk uzasadnił swoje stanowisko m.in. lekturą raportu NIK oraz krytyką stanu armii.

Sławomir Mentzen został zapytany we wtorek w Elblągu, czy ministrowie obrony sprawdzają się w swojej roli . Polityk odparł, że "problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli" - tutaj wskazał na gen. Wiesława Kukułę.

Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził - stwierdził polityk. Dodał, że gen. Kukuła mówił na przykład o strzelaniu rakietami do "dronów ze sklejki".

Słowa Mentzena wywołały falę krytyki, również w obozie samej Konfederacji. Krzysztof Bosak stwierdził wprost, że była to "obraźliwa wypowiedź" .

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na portalu X, że "słowa Mentzena pokazują absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru". Podkreślił, że "mówienie o szefie Sztabu Generalnego WP, Pierwszym Żołnierzu Rzeczypospolitej - 'nienormalny', dyskwalifikuje z dalszej dyskusji".