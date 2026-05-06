Papież przyjmie w czwartek sekretarza stanu USA Marco Rubio. Niedługo przed planowanym spotkaniem Leon XIV znów został skrytykowany przez Donalda Trumpa. Odpowiedź papieża była krótka.

Leon XIV podkreślił we wtorek, że misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i pokoju.

Papież odniósł się w ten sposób do krytyki ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa.

Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i pokoju. Jeśli ktoś chce krytykować mnie za głoszenie Ewangelii, niech to robi - powiedział papież dziennikarzom przed powrotem z rezydencji w Castel Gandolfo do Rzymu.

Trump skrytykował papieża

Wcześniej we wtorek Trump w wywiadzie telewizyjnym mówił o Leonie XIV. Ja myślę, że on naraża na niebezpieczeństwo wielu katolików i wiele osób - stwierdził prezydent USA.

On myśli, że to dobrze, żeby Iran miał broń nuklearną - dodał Trump.

Prezydent USA wyraził tę opinię na dwa dni przed spotkaniem papieża z amerykańskim sekretarzem stanu Markiem Rubio w Watykanie.

Marco Rubio spotka się z papieżem

Rubio uda się w środę do Włoch i Watykanu na spotkania z przedstawicielami ich władz. Do spotkań dojdzie na tle publicznych sporów zarówno z Włochami, jak i Stolicą Apostolską. Jak podał w poniedziałek Departament Stanu USA, wizyta Rubio potrwa od 6 do 8 maja.

"Sekretarz Rubio spotka się z kierownictwem Stolicy Apostolskiej, by omówić sytuację na Bliskim Wschodzie i wspólne interesy na półkuli zachodniej" - napisano w komunikacie. Spotkania z włoskimi urzędnikami będą skupione na "wspólnych interesach bezpieczeństwa" i uzgodnieniu kwestii strategicznych.

Do wizyty dochodzi na tle trwających od dawna napięć w stosunkach administracji Donalda Trumpa z władzami Kościoła katolickiego i po tym, gdy Trump ostro skrytykował papieża Leona XIV za jego słowa na temat wojny z Iranem. Zapowiedź rozmów o zachodniej półkuli może sugerować, że tematem będzie też sytuacja na Kubie, gdzie Kościół w przeszłości odgrywał rolę mediatora między Waszyngtonem i Hawaną. Rubio, katolik mający kubańskie korzenie, otwarcie dąży do zmiany reżimu na wyspie.

Według Watykanu, do spotkania Rubio z papieżem dojdzie w czwartek.

Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała, że prawdopodobnie spotka się z Rubiem podczas jego wizyty. Mimo początkowo dobrych stosunków Meloni z administracją Trumpa, relacje te się znacznie pogorszyły w obliczu wojny z Iranem, a także ataków Trumpa na papieża. Włochy odmówiły w marcu użycia przez siły USA bazy na Sycylii na użytek wojny, czym ściągnęły na siebie gniew Trumpa. W ostatnich dniach prezydent USA zapowiadał, że może wycofać amerykańskie wojska z Włoch, choć jeszcze tego nie zrobił.

