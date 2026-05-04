Donald Tusk spotka się w czwartek w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Tego samego dnia złoży wizytę włoskiej premier Giorgii Meloni.
- Premier Donald Tusk w czwartek spotka się z papieżem Leonem XIV oraz premier Włoch Giorgią Meloni.
- W czwartek wizytę w Rzymie i Watykanie zaplanował także sekretarz stanu USA Marco Rubio.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Oba spotkania zapowiedziały w poniedziałek oficjalnie Watykan i kancelaria premier Włoch.
Leon XIV przyjmie na audiencji polskiego premiera w czwartek o godz. 9 rano. Spotkanie odbędzie się w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża.
O godz. 15.30 premier Meloni przyjmie Tuska w swojej kancelarii Palazzo Chigi - ogłosił włoski rząd.
Czwartkowe spotkania potwierdził w poniedziałek również premier Tusk. Cieszę się, że mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie i nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni - powiedział Tusk dziennikarzom przed powrotem do Warszawy ze szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.
Wizytę w Rzymie i Watykanie w czwartek złoży również sekretarz stanu USA Marco Rubio, który ma spotkać się z papieżem po rozmowie Leona XIV z Donaldem Tuskiem.