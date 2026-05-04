Premier Donald Tusk w czwartek spotka się z papieżem Leonem XIV oraz premier Włoch Giorgią Meloni.

Oba spotkania zapowiedziały w poniedziałek oficjalnie Watykan i kancelaria premier Włoch.

Leon XIV przyjmie na audiencji polskiego premiera w czwartek o godz. 9 rano. Spotkanie odbędzie się w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża.

O godz. 15.30 premier Meloni przyjmie Tuska w swojej kancelarii Palazzo Chigi - ogłosił włoski rząd.

Czwartkowe spotkania potwierdził w poniedziałek również premier Tusk. Cieszę się, że mogę potwierdzić, że będę też w Rzymie i nie tylko w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni - powiedział Tusk dziennikarzom przed powrotem do Warszawy ze szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.

Wizytę w Rzymie i Watykanie w czwartek złoży również sekretarz stanu USA Marco Rubio, który ma spotkać się z papieżem po rozmowie Leona XIV z Donaldem Tuskiem.