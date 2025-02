Premier Donald Tusk doznał wypadku na stoku. W mediach społecznościowych opublikował nagranie, na którym widać go o kulach i w ortezie na nodze. Podkreślił, że mimo wypadku nie bierze zwolnienia lekarskiego. "Nie wszystkich rad premiera musicie słuchać, ale tę weźcie sobie do serca" - zaapelował.

Donald Tusk / Pawel Wodzynski / East News

O wypadku premier poinformował w mediach społecznościowych.

To miał być wymarzony weekend, planowałem go od pół roku. Dwa dni z wnuczkami na nartach, miałem je uczyć - powiedział Donald Tusk w nagraniu.

Jak relacjonował, jego wnuki chciały, by pokazał, jak jeździ na nartach. No to pokazałem - dodał, wskazując na kule i ortezę na nodze.

Premier dodał, że "przez ładnych kilka dni ten sprzęt będzie mu towarzyszył w pracy". Zaznaczył, że "na zwolnienie nie pójdzie, chociaż pewnie niektórzy by chcieli", a jego kalendarz "zostaje ten sam".