"Słucham. Rozmowy o telefonie zaufania" - tak brzmi tytuł nowej książki, która dziś ma premierę. Jej autorami są Lucyna Kicińska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, wieloletni konsultant telefonu zaufania oraz reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. "To jest książka o tym, jak potężne narzędzie większość z nas ma pewnie teraz obok siebie: w kieszeni, w torebce, na stole, a może nawet w dłoni. Chodzi o telefon komórkowy. Dzięki niemu możemy zadzwonić pod numer jednego z kilkudziesięciu telefonów zaufania i tam otrzymać wsparcie" - opisuje Michał Dobrołowicz.

Lucyna Kicińska i Michał Dobrołowicz / Materiały prasowe

Książka "Słucham. Rozmowy o telefonie zaufania", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Prószyński i S-ka, ma formę rozmowy Michała Dobrołowicza z Lucyną Kicińską, koordynatorką strefy pomocy serwisu Życie Warte Jest Rozmowy (www.zwjr.pl), ekspertką Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym działającego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Lucyna Kicińska od ponad 20 lat jest związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom oraz dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Jest członkinią Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Każda rozmowa w telefonie zaufania jest inna. W każdej są jednak stałe elementy: empatia, uważność, skupienie na potrzebach dzwoniącej osoby. Konsultanci nie oceniają, nie krytykują i nie bagatelizują tego, co słyszą. Zamiast tego starają się stworzyć atmosferę bezpieczeństwa sprzyjającą ujawnieniu problemów, by zrozumieć sytuację i pomóc znaleźć sposób na poradzenie sobie z kryzysem. Bezpośrednim efektem rozmowy jest też często ulga emocjonalna, wynikająca z faktu, że dzwoniący nie jest już sam ze swoimi problemami - opisuje Lucyna Kicińska.

W czasie przygotowywania książki zaskoczyło to, jak dużo jest telefonów zaufania różnego typu. Są telefony dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych. Linie tylko dla kobiet i tylko dla mężczyzn. Specjalne telefony zaufania dla seniorów czy osób w żałobie. Są też numery całodobowe dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i chcą porozmawiać o swoich emocjach. W sumie to kilkadziesiąt polskojęzycznych telefonów zaufania, część z nich powstaje lokalnie, oddolnie i szybko znika. Niektóre działają od wielu lat - tłumaczy Michał Dobrołowicz.

Okładka książki / Materiały prasowe

Oczywiście, często pomoc nie skończy się na jednej rozmowie. Potrzebne jest dalsze wsparcie innych specjalistów. Telefon zaufania to może i często jest kluczowy początek, którzy przybliża do rozwiązania problemu. Najważniejsze jest to, że ta pomoc jest łatwo dostępna, bo telefon pewnie każdy z nas ma teraz obok siebie. O tym chcemy opowiedzieć w tej książce - dodaje dziennikarz RMF FM.

Jak mówić o problemie?

Autorzy zwracają uwagę, że książka "Słucham. Rozmowy o telefonie zaufania" dotyczy nie tylko samej instytucji telefonu zaufania.

Staramy się pokazać, czego możemy nauczyć się od konsultantów telefonu zaufania, czyli profesjonalistów. Jak rozmawiać z bliskimi, z kolegami z pracy, z nieznajomymi, by po prostu zwiększyć szanse na to, że uda nam się dogadać. Pomysł na książkę był taki, by wykorzystać doświadczenie i wiedzę pani Lucyny, praktyka telefonu zaufania - tłumaczy Michał Dobrołowicz.

Czytelnik znajdzie w książce podpowiedzi dotyczące tego, w jaki sposób mówić o problemie, aby mieć pewność, że będziemy dobrze zrozumiani oraz jak towarzyszyć komuś w szukaniu wyjścia z trudnej sytuacji.

"Wystarczy zadzwonić"

Telefony zaufania stanowią ważny element systemu pomocy osobom w kryzysie. To tu docierają ból, samotność i bezradność. Konsultanci mogą pomóc je przezwyciężyć, a jeśli jest to niemożliwe, pokierować po właściwą pomoc - zwraca uwagę Lucyna Kicińska.

W Faktach RMF FM mówimy regularnie o zdrowiu psychicznym. Zwracamy uwagę na problemy, takie jak kolejki do specjalistów-psychiatrów. Śledzimy i relacjonujemy trwającą dyskusję na temat przyszłości centrów zdrowia psychicznego i możliwych sposobów ich finansowania. Podkreślam, że rozmowa z konsultantem zaufania czasami wystarczy, by rozwiązać problem, a czasami jest dopiero początkiem długiej drogi. Atutem telefonu zaufania jest to, że jest dostępny. Wystarczy zadzwonić. Nasza książka ma przypomnieć o tej możliwości. Sam pomysł na telefon zaufania nie jest nowy. Pierwsze telefony zaczęły działać w latach 50. XX wieku. W Polsce pierwszy numer telefonu zaufania uruchomiono 58 lat temu, w 1967 roku - przypomina Michał Dobrołowicz.

Ważną częścią książki jest spis telefonów zaufania oraz serwisów internetowych rekomendowanych przez specjalistów. Oto niektóre z nich: