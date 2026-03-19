"Osoby, które tworzyły wcześniej m.in. środowisko Solidarnej Polski, zostały przyjęte do PiS, stworzyły jego twardą prawą nogę. Okazało się, że ta prawa noga uzyskała główny wpływ na przekaz medialny, co do charakteru partii" - tak zawieszony senator Jacek Włosowicz komentuje sytuację wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.

W środę wieczorem pojawiła się informacja o zawieszeniu senatora Jacka Włosowicza i wszczęciu procedury usunięcia go z klubu PiS. Rzecznik partii Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że wypowiedzi polityka "wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska". 

Czarę goryczy przelały słowa wypowiedziane na antenie TVN24, gdzie Włosowicz stwierdził, że PiS "robi się partią nacjonalistyczną".

Włosowicz o kulisach zawieszenia w PiS: Nie było żadnego kontaktu

Polityk nie kryje rozgoryczenia samą formą zawieszenia w PiS. Jak tłumaczy w rozmowie z Onetem, nikt z partii nawet z nim nie rozmawiał, "nie było żadnego kontaktu".

Uważam, że przy posiadaniu jakiejś kindersztuby i pewnych zasad w partii to można by było wykonać telefon, wysłać SMS-a, e-maila. Może to dlatego, że nie jestem z kręgu towarzyskiego pana, którego pani wymieniła (rzecznika PiS Rafała Bochenka), dlatego nie było żadnego kontaktu - stwierdził Włosowicz.

Sama forma, no to trudno. Partia jest w takim, a nie innym stanie, więc na tyle ją stać - dodał.

Senator odniósł się również do kwestii "określania jego mentalności czy przynależności" przez Rafała Bochenka i skomentował, że pan rzecznik "czasem szybko mówi, a później myśli, co jest atrybutem młodości". Jego zdaniem wypowiedź była "bardzo nieelegancka". 

PiS jako "partia nacjonalistyczna"?

Włosowicz podtrzymał też swoją krytykę względem Prawa i Sprawiedliwości jako "partii nacjonalistycznej" i podkreślił, że "wszyscy widzą" niekorzystne zmiany, jakie obecnie zachodzą w PiS.

Myślę, że większość z nas widziała, że osoby, które tworzyły wcześniej m.in. środowisko Solidarnej Polski, zostały przyjęte do PiS, stworzyły jego twardą prawą nogę i okazało się, że ta prawa noga uzyskała główny wpływ na przekaz medialny, co do charakteru partii. A ten charakter partii zaczął być zmieniany na partię nacjonalistyczną, czyli z jednej strony próbująca się wyrwać z organizacji międzynarodowych, a z drugiej chcącą pokazywać, że nie chce przyjaznych stosunków w relacji z sąsiadami, że ma swoje sny o potędze - stwierdził.

Kim jest Jacek Włosowicz?

Jacek Włosowicz należał do PiS w latach 2002-2011, następnie w latach 2012-2022 należał do Solidarnej Polski, z której został wykluczony. Obecnie nie należy do żadnej partii. W wyborach w 2023 r. otrzymał mandat senatora, startując jako kandydat PiS. Był też senatorem VI, IX, X kadencji, również zdobywając mandat senatorski jako kandydat PiS. W 2009 został europosłem, startując z listy PiS. 

Zobacz również: