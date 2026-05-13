Do 3500 zł mogą zyskać gospodarstwa domowe o niskich dochodach, które zdecydują się na skorzystanie z bonu ciepłownicznego. Wnioski będą przyjmowane już od 1 lipca 2026 roku. Jakie są warunki otrzymania świadczenia? Wyjaśniamy.

Kto może skorzystać z bonu ciepłowniczego?

Bon ciepłowniczy jest świadczeniem przewidzianym dla rodzin o niskich dochodach, które doświadczyły nagłego wzrostu cen ciepła w związku z faktem, że 30 czerwca 2025 wygasł mechanizm tzw. maksymalnej ceny dostawy ciepła. Rząd stwierdził wówczas, że ceny energii się ustabilizowały i mrożenie cen nie jest już konieczne.

Uzyskać świadczenie mogą gospodarstwa rodzinne, w których przeciętny miesięcznym dochód wynosi:

3272,69 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

2454,52 zł na osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie progu dochodowego nie wyklucza jednak ze skorzystania z programu. O czym piszemy w dalszej części artykułu.

Ponadto, na pieniądze mogą liczyć tylko ci, którzy korzystają z ciepła z systemu ciepłowniczego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i to w przypadku, gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ netto.

Od 1000 do 3500 złotych

Od 1 lipca 2026 r. bony ciepłownicze będą przyznawane za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2026 r. W tej puli rządzący przewidzieli trzy możliwe kwoty wsparcia:

1000 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ;

2000 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ;

3500 zł dla gospodarstwa domowego - gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł/GJ.

Ważna zasada w przypadku przekroczenia limitu dochodowego

Co istotne, w przypadku bonu ciepłowniczego przekroczenie miesięcznego progu dochodowego nie przekreśla ze starania się o świadczenie. Wprowadzono zasadę "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że kwota świadczenia będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Należy przy tym pamiętać, że minimalna kwota wypłacanych bonów ciepłowniczych będzie wynosić 20 zł.

Kiedy i jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Ubieganie się o bon ciepłowniczy można zacząć 1 lipca 2026 r. To wtedy ruszy przyjmowanie wniosków. Ten etap zakończy się 31 sierpnia 2026 r.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów. Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia mogą złożyć dokumenty osobiście w urzędzie gminy - w tym przypadku najlepiej jest wypełnić wzór wniosku dostępny na stronach Ministerstwa Energii . Wypełniony dokument można też przesłać pocztą.

Są też jednak sposoby, które nie wymaga wychodzenia z domu. Wniosek można złożyć przez rządową stronę, platformę ePUAP i aplikację mObywatel.

Co należy dołączyć do wniosku?