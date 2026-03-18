Włosowicza na antenie Radia RMF24 krytykował Janusz Kowalski. Gdyby to ode mnie zależało, to bym doprowadził do tego, żeby został wykluczony z naszego klubu parlamentarnego - zaznaczał poseł.

Co o PiS mówił Włosowicz?

W rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Radkowskim Włosowicz stwierdził, że jest rozgoryczony tym, co dzieje się z partią. Chciałbym, żeby to była taka formacja, jak 25 lat temu, gdy zaczynaliśmy. Oczywiście polityka wymaga elastyczności, ale w sprawach fundamentalnych powinniśmy pozostać wierni swoim ideałom - mówi senator.

Zaznaczał, że PiS "nie powinien "stawiać żadnych znaków zapytania co do naszej obecności w Unii Europejskiej". Jego zdaniem ugrupowanie straciło charakter partii konserwatywnej i prounijnej. Zamiast tego coraz częściej skupiamy się na działaniach taktycznych, próbując odzyskać wyborców. To nie jest właściwa droga - mówił.



Dzień wcześniej, we wtorek Włosowicz w TVN24 pytany o program SAFE ocenił, że stanowi on "bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy" dla Polski. Wyraził też niezadowolenie z obecnego kierunku partii. Dopytywany, czemu PiS jest przeciw SAFE odparł, że górę wzięły emocje wynikające z faktu, że nie jest to ich program. "Chodzi o emocje, że to nie my" - dodał Włosowicz, który jest senatorem klubu PiS, ale nie należy do partii.

Włosowicz wspominał też moment, w którym wstąpił do PiS. Jak zauważył, miała być to "konserwatywna partia, poukładana, skupiona na ludziach, na programie dla kraju". Według niego, dziś formacja robi się partią nacjonalistyczną. Jako przykład uskrajniania się wskazał m.in wybranie wiceszefa PiS Przemysława Czarnka na potencjalnego kandydata na premiera.

Kariera Jacka Włosowicza

Włosowicz należał do PiS w latach 2002-2011, następnie w latach 2012-2022 należał do Solidarnej Polski, z której został wykluczony. Obecnie nie należy do żadnej partii. W wyborach w 2023 r. otrzymał mandat senatora startując jako kandydat PiS. Był też senatorem VI, IX, X kadencji, również zdobywając mandat senatorski jako kandydat PiS. W 2009 został europosłem, startując z listy PiS.