Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzję o zawieszeniu senatora Jacka Włosowicza, wszczęto też procedurę usunięcia go z klubu PiS - takie informacje przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Włosowicz w ostatnich dniach nie szczędził słów krytyki wobec ugrupowania. "Jego dzisiejsze wypowiedzi wyraźnie pokazują, że od dawna mentalnie znajduje się po stronie Tuska" - stwierdził Bochenek.
- Bądź na bieżąco! Jeszcze więcej aktualnych informacji znajdziesz na RMF24.pl.
Bochenek w wieczornym wpisie zarzucił senatorowi, że ten nie zajmuje się ważnymi dla obywateli tematami takimi jak rosnące ceny czy wzrastające bezrobocie i to też jest powodem, dla którego kierownictwo PiS chce jego usunięcia. Zaznaczył też, że Włosowicz od 2011 roku nie jest członkiem partii.