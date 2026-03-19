Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych, która zacznie obowiązywać 1 kwietnia 2026 roku. Wśród najważniejszych zmian znalazło się 16 nowych terapii - 14 onkologicznych i 2 nieonkologiczne - a także decyzja o utrzymaniu finansowania dotychczas refundowanych terapii.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy wykaz leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Pierwsza ważna informacja jest taka, że resort utrzymał finansowanie 243 terapii, które już wcześniej były refundowane. Przedłużenie finansowania nie jest automatyczne - każda terapia wymaga ponownej oceny - podkreśla wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Jednocześnie lista została rozszerzona o 16 nowych terapii, z których aż 14 jest stosowanych w onkologii, a dwie pozostałe dotyczą chorób nieonkologicznych. Część nowych rozwiązań skierowano także do pacjentów z chorobami rzadkimi.

Rozszerzenie refundacji w onkologii

Największe zmiany dotyczą pacjentów onkologicznych. Refundacją zostaną objęte nowe opcje leczenia drobnokomórkowego oraz niedrobnokomórkowego raka płuc, raka dróg żółciowych i raka wątrobowokomórkowego. Na liście znalazły się także kolejne terapie dla osób zmagających się z rakiem piersi.

Zmiany obejmują również hematoonkologię - refundacją zostaną objęte terapie stosowane w ostrej białaczce limfoblastycznej, chłoniaku rozlanym z dużych komórek B oraz chłoniaku grudkowym. W wykazie pojawiła się także nowoczesna terapia CAR-T, stosowana w leczeniu wybranych nowotworów krwi.

Nowe terapie dla pacjentów z chorobami nieonkologicznymi

Nowa lista refundacyjna przewiduje także wsparcie dla pacjentów z chorobami innymi niż nowotworowe. Refundacją zostaną objęte dwie hemoterapie stosowane poza wskazaniami rejestracyjnymi - dotyczą one leczenia raka przełyku oraz zaawansowanego raka żołądka już od pierwszej linii terapii.

Ponadto, refundowany będzie lumasiran, lek stosowany u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. W aptekach pojawi się również refundowane połączenie ezetymibu z atorwastatyną, wykorzystywane w leczeniu hipercholesterolemii.

Pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych na liście refundacyjnej

Wśród nowości znalazły się także pierwsze odpowiedniki leków oryginalnych. Dotyczy to preparatów stosowanych m.in. w leczeniu:

astmy,

przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,

cukrzycy typu 2,

niewydolności serca,

zakrzepicy,

zatorowości,

chorób serco-naczyniowych,

nowotworu nerki.

Wprowadzenie odpowiedników może przełożyć się na większą dostępność terapii oraz niższe koszty leczenia dla pacjentów.

Zmiany ważne dla pacjentów i lekarzy

Nowy wykaz leków refundowanych to istotna informacja zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Rozszerzenie listy o nowe terapie, zwłaszcza w obszarze onkologii i chorób rzadkich, daje szansę na skuteczniejsze leczenie i poprawę jakości życia wielu chorych.

