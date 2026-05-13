​Nowoczesna fabryka aut elektrycznych, transfer technologii i wzmocnienie polskiego przemysłu - to główne cele projektu "Polski Hub Elektromobilności", który otrzymał właśnie dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 4,5 miliarda złotych.

Prezentacja polskiego auta elektrycznego Izera (zdjęcie z 15 grudnia 2020 r.) / Andrzej Grygiel / PAP

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w środę umowę z ElectroMobility Poland na dofinansowanie projektu "Polski Hub Elektromobilności". Wsparcie w wysokości 4,5 miliarda złotych pochodzi ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że projekt pozwoli na stworzenie nowoczesnej fabryki samochodów elektrycznych, rozwijanie krajowych kompetencji technologicznych oraz zwiększenie udziału polskich i europejskich dostawców w łańcuchu produkcji. Inwestycja ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa gospodarczego i energetycznego Polski oraz rozwoju elektromobilności - zaznaczyła.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zwrócił uwagę na szerszy wymiar przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie ma zapewnić transfer technologii, rozwój polskich kompetencji przemysłowych i produkcję aut pod krajową marką przeznaczonych na rynek europejski - powiedział.

Projekt będzie realizowany we współpracy z tajwańskim koncernem Foxconn , jednym z największych globalnych graczy technologicznych i partnerem m.in. Apple. Firma rozwija również działalność w sektorze elektromobilności i poszukuje partnerów umożliwiających rozwój lokalnych marek samochodów elektrycznych - przypomniał szef MAP.

Więcej informacji wkrótce.